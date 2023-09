Uomini e Donne: in onda oggi su Canale 5 la prima puntata della nuova stagione

Gossip TV

Al via oggi su Canale 5 la nuova edizione di Uomini e Donne!

Al via oggi, lunedì 11 settembre 2023 su Canale 5, la nuova stagione di Uomini e Donne. Confermatissimi gli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari, così come la protagonista del Trono Over Gemma Galgani. Non solo. Non mancheranno in studio anche le coppie dell'ultima edizione di Temptation Island.

La prima puntata di Uomini e Donne

È tutto pronto per la prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, che andrà in onda oggi lunedì 11 settembre su Canale 5. Tre i nuovi tronisti che proveranno a trovare sul trono l'amore della loro vita: Brando, Cristian Forti e l'ex discussa protagonista di Temptation Island Manuela Carriero.

Tanti e attesi ritorni nel parterre del trono over di Uomini e Donne. Ritroveremo Gemma Galgani e Roberta Di Padua e, dopo ben tre anni di assenza, la discussa dama Barbara De Santi. Grandi assenti, almeno per il momento, Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato. Stando alle ultime indiscrezioni, pare che i due cavalieri abbiano pagato a caro prezzo la nuova politica editoriale anti-trash imposta da Pier Silvio Berlusconi per le reti Mediaset.

Per quanto riguarda invece i protagonisti dell'ultima edizione di Temptation Island saranno presenti in studio già dalla prima puntata. La conferma è arrivata direttamente da Filippo Bisciglia che, in un video pubblicato sulla pagina ufficiale Instagram del programma, ha dichiarato: "Non mancate perché tra poco inizia la prima puntata di Uomini e Donne, mi raccomando, anche perché se ci sono io vuol dire che si parlerà di Temptation Island".

