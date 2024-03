Uomini e Donne, il trono di Brando è un circo: "Non va mai bene niente di quello che faccio" e lascia lo studio [VIDEO]

Gossip TV

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Brando lascia lo studio dopo che anche Barbara del trono over gli va contro. Ecco cosa è successo!

Oggi, nella nuova puntata di Uomini e Donne, al centro delle discussioni diverse coppie del trono over, ma anche tra il tronista Brando e le sue corteggiatrici del trono classico volano stracci.

Uomini e Donne, il trono di Brando è un circo: il tronista e le due corteggiatrici se ne vanno dallo studio: "Non va mai bene niente di quello che faccio" [VIDEO]

Maria De Filippi, conduttrice del dating show di Canale5, annuncia che sono arrivate 4 dame per Mario del trono over e il cavaliere decide di tenerne una sola, Desirè. Il trono classico vede Brando chiedere una settimana di riflessione: il tronista è ritornato in studio, dopo aver recuperato Raffaella, che sentiva di non sopportare più la situazione in studio. Tuttavia, anche Beatriz commenta che è stanca e tra lei e il tronista volano stracci. Il trono over vede al centro studio Jasna e Diego: i due sono usciti a cena insieme, ma per la dama non è scattato nulla, anche perché Diego è ancora preso da Asmaa con cui inizia una violenta discussione.

Dopo un ballo, Brando e Beatriz riprendono a litigare, perché Maria De Filippi gli fa notare che la corteggiatrice è stata molto vicina a Ernesto Russo. Le parole di Brando provocano la reazione infastidita di Beatriz e i due riprendono a discutere, mentre anche Barbara va contro il tronista perché dice che è colpa sua se loro due stanno così. Raffaella commenta che si vede dalle sue espressioni che è scocciato da tutto. Quando anche lei si inserisce nella polemica, Gianni commenta che forse è meglio che Brando esca dal programma da solo.

Spazio di nuovo al trono over con Ernesto Russo, per il quale è arrivata una dama a conoscerlo. La donna si chiama Laura e subito attacca bottone con il cavaliere, dimostrando entusiasmo e una mentalità molto aperta e divertente. Nonostante tutto, però, Ernesto decide di non tenerla. Durante il ballo, Brando balla con Cristina, mentre Beatriz con un cavaliere del trono over, Gennaro. Questo teatrino viene notato dalla conduttrice e da Gianni Sperti, che commenta: "Che giornata strana!". Quando Brando commenta che vorrebbe ballare con Beatriz, Raffaella chiede come dovrebbe sentirsi, poi quando il tronista consiglia a tutte e due di prendersi una settimana di pausa, Raffaella gli rifila un va*******, si alza e lascia lo studio. Anche Beatriz si alza e si dice veramente stufa di tutta la situazione, anche se Gianni dice che ora il suo comportamento è fuoriluogo. Quando Barbara interviene contro il tronista, Brando perde le staffe e le urla contro, poi si alza e se ne va. A questo punto, anche Beatriz saluta la conduttrice e se ne va.

La conduttrice fa presentare un nuovo cavaliere, Massimo, che ha un ristorante nelle zone in cui vive anche Asmaa. Il cavaliere ha concluso la sua ultima relazione, durata 20 anni, ad agosto ed è pronto a mettersi in gioco per trovare un nuovo amore.

