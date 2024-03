Uomini e Donne, anticipazioni: Brando Ephrikian ha deciso di scegliere senza più ripensamenti: ecco quando

Oggi, lunedì 11 marzo 2024, si sono registrate le nuove puntate di Uomini e Donne. Scopriamo cosa è successo nei nuovi appuntamenti con il dating show di Canale 5. Ecco le anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram di Lorenzo Pugnaloni.

E' stata annunciata la data della scelta rimandata la scorsa settimana di Brando Ephrikian. Il 22enne originario di Treviso, sceglierà nel corso della registrazione di domani. Due le sue corteggiatrici che attendono ormai da mesi la decisione di Brando: Raffaella Scuotto e Beatriz D'Orsi.

Per quanto riguarda il trono over la registrazione è iniziata con Gemma Galgani. La dama torinese sta conoscendo un nuovo cavaliere ma nonostante abbia detto che non sia particolarmente interessata, ha affermato di voler continuare la conoscenza. La Galgani è stata attaccata sia da Tina Cipollari che da Gianni Sperti entrambi convinti che chiuderà a breve la frequentazione e che stia solo prendendo tempo.

Angel sta continuando a uscire con Tiziana Riccardi e oggi le ha fatto una sorpresa in studio portandole un regalo perché era il suo compleanno. Tra i due sembra proseguire tutto bene. Tra lei e Tina è scoppiata una discussione abbastanza animata, l’opinionista non crede affatto alla sua buona vede. Mario Verona ha mandato a casa una ragazza che era venuta a conoscerlo, mentre sta proseguendo con due ragazze che erano venute per lui nelle precedenti registrazioni.

Ida ha deciso di eliminare Daniele e ha deciso di concentrarsi solo su Mario e Pierpaolo.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.