Uomini e Donne, il tronista Cristian Forti non si trattiene: ''È la mia paura più grande''

Gossip TV

Il giovane tronista romano Cristian Forti fa una rivelazione importante, come finirà il suo percorso a Uomini e Donne?

Cristian Forti è il giovanissimo tronista romano che sta affrontato il percorso a Uomini e Donne, non senza qualche alto e basso. Nonostante la giovane età, il tronista ha le idee chiare ed ecco cosa ha rivelato al magazine ufficiale del dating show di Canale 5.

Uomini e Donne, Cristian Forti ammette: “Il momento più romantico della mia vita”

Giovane, dinamico e decisamente senza peli sulla lingua, Cristian Forti ha intrapreso il percorso come tronista di Uomini e Donne con le idee chiare ma anche tanta voglia di sperimentare prima di raggiungere il suo scopo. Per questo, Cristian è stato fortemente criticato in studio per aver preso l’abitudine di impostare le sue esterne con le corteggiatrici tutte sul lato fisico e dell’attrazione. Il romano si è difeso, ed effettivamente ha ragione: quale ventenne non scambierebbe neppure un bacio ad un appuntamento anche solo per testare la compatibilità? Nel frattempo, raggiunto dai microfoni del magazine ufficiale di Uomini e Donne, Forti ha raccontato quale reputa essere il momento più romantico della sua vita.

“Il momento più romantico della mia vita non è legato ad una donna, bensì alla mia famiglia ed è la nascita dei miei fratellini più piccoli. Ho visto tutto con una consapevolezze e un’emozione enorme, perché sono molto più grande di loro, e quando sono venuti al mondo ero ben conscio di cosa stava succedendo”.

Mentre Gemma Galgani si difende dalle critiche, facendo tuttavia una confessione spiazzante, Cristian ricorda alcuni momenti della sua vita come il magico viaggio a Mykonos con gli amici di sempre, o il suo cartone animato preferito da bambino. Quando si parla di super poter, tuttavia, il tronista si fa serio e fa intendere di essere molto spaventato dalla prospettiva di trovare una donna che non sia poi così sincera con lui.

“Vorrei avere il super potere di capire subito quando una persona di sta prendendo in giro e non è così vera come appare. In questo modo aver la capacità di allontanarmi subito da lei senza rischiare di affezionarmi e poi starci male. Stare male a causa della falsità altrui è la mia più grande paura”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.