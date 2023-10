Uomini e Donne, Gemma Galgani spiazza e lo ammette ''Faccio di tutto per ricevere attenzioni''

Gossip TV

Gemma Galgani, la dama del trono over più chiacchierata di sempre, parla di alcune dinamiche nello studio di Uomini e Donne.

Nelle ultime puntate di Uomini e Donne, Gemma Galgani si è resa protagonista di momenti terribili, tra malore e lacrime a perdifiato che hanno spinto anche l’arcinemica Tina Cipollari a prendere le sue difese, contro l'indifferenza del cavaliere Maurizio Laudicino. Il pubblico del dating show di Canale 5, tuttavia, non ha dubbi: a colpa è di Gemma e lei si vede costretta a difendersi.

Uomini e Donne, Gemma Galgani non ci sta e replica alle critiche

Da più di dieci anni Gemma Galgani cerca l’amore vero, quello da favola, nello studio di Uomini e Donne e da più di dieci anni ogni suoi fallimento viene sistematicamente commentato negativamente dai telespettatori di Canale 5. È chiaro che dopo l’ennesimo tentativo andato male un po’ tutti si aspetterebbero che la dama torinese cambiasse almeno il suo modo di approcciare agli uomini ma lei, testarda, non ha intenzione di venire a patti con il cuore. Certo che le critiche non passano inosservate, come conferma al settimanale ufficiale di Uomini e Donne.

“Credo che alle critiche in generale sia difficile abituarsi, a meno che siano critiche costruttive. Quest’ultime le accetto sempre con grande umiltà e gratitudine, ci rifletto sopra e cerco sempre di migliorarmi, come accade quando a cuore aperto chiediamo a una casa amica “per favore dimmi dove è sbagliato”. Le critiche fini a sé stesse, invece, hanno saltato lo scopo di offenderti, di farti male, e non posso negare che mi feriscono […] Sono stata una sessantottina a tutti gli effetti, una contestatrice, una che non ha mai avuto paura di andare contro tutto e tutti, perché fosse quella la via indicata dal cuore”.

Gemma ha risposto poi ad alcune delle critiche che più comunemente le vengono mosse. La prima sostenuta da coloro che credono che Galgani si immagini l’interesse del cavaliere. La dama ha ammesso che non potrebbe essere così perché lei ha sempre una mente molto analitica e non si lascia influenzare subito dal sentimento. Una risposta pronta che tuttavia, non collima con l’altra data poco dopo riguardo al fatto di rendere “zerbino” per gli uomini.

"Probabilmente miei detrattori seguono la ragione, mentre io mi faccio sempre guidare dal cuore, per cui non sempre i miei comportamenti sembrano avere una loca. Ogni volta che ho la fortuna di incontrare un uno che mi piace davvero, mi ritrovo automaticamente in uno stato di serenità e gioia per cui sono sono disposta a tutto ma faccio di tutto per ricevere attenzioni di questa persona, per fargli vedere le mie particolarità”.

Cuore o ragione? Sentimento o razionalità? Gemma lascia sempre più confusi con le sue risposte agli haters. Quel che è certo che Maurizio ormai è un capitolo chiuso, senza possibilità di ritorno, ma non per forza questo deve essere un male per la torinese.

