Uomini e Donne, il sostegno di Gemma Galgani nei confronti di Ida Platano, cosa ha detto

La storica dama del trono over di Uomini e Donne, Gemma Galgani, ha mostrato tutta la sua vicinanza nei confronti dell'ex tronista e sua grande amica, Ida Platano.

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne, c'è stato un nuovo colpo di scene con il ritorno di Ida Platano in studio. La situazione ha preso una piega del tutto inaspettata con l'arrivo di Mario Cusitore, deciso a chiedere perdono e una seconda possibilità alla 42enne siciliana. Maria De Filippi, ha invitato lex tronista ad entrare per affrontare Mario.

Uomini e Donne, per Ida Platano arrivano le parole di Gemma Galgani

Dopo essere stato allontanato dal programma, l'ex corteggiatore campano aveva cercato di riconciliarsi con Ida recandosi direttamente a Brescia, sperando di incontrarla. Tuttavia, Ida aveva rifiutato il contatto diretto, scegliendo invece di rispondere attraverso un messaggio trasmesso dalla redazione. Nel messaggio, la Platano è stata chiara: non ha intenzione di assecondare i desideri di Mario e, se avesse voluto parlare, sarebbe dovuto venire in trasmissione. Ed ecco spiegata la presenza di entrambi in studio.

All'ingresso di Mario, Ida ha mantenuto un atteggiamento freddo e distaccato. Tina Cipollari, ha rimarcato costantemente tutte le mancanze dello speaker campano nei confronti di Ida. Maria De Filippi è stata costretta a intervenire, chiedendole di lasciare spazio a Mario per esprimersi. La conduttrice ha conferma che l'ex corteggiatore aveva informato la redazione della sua intenzione di andare a Brescia e che era stato tutto organizzato per facilitare un incontro tra i due. La Platano, però, è stata irremovibile. Nonostante le parole di Mario, ha ribadito che le scuse e le dichiarazioni d'amore non hanno più valore per lei, a causa del suo comportamento imperdonabile.

A complicare ulteriormente la situazione, Ida ha rivelato che, dopo essere stato a Brescia, Mario si era mostrato sui social con la stessa ragazza del bed and breakfast, Melissa Riva. Questo comportamento, secondo Ida, ha dimostrato ancora una volta la superficialità di Mario e la sua mancanza di sincerità nei confronti dei sentimenti dichiarati. La discussione tra Mario e Ida è proseguita, con Cusitore che ha continuato a negare le sue colpe. Alla fine, viene nuovamente allontanato dallo studio. .

Anche Gemma Galgani, veterana del programma e amica di Ida, si è inserita nella discussione. La dama del trono over ha affermato che Mario non è l'uomo giusto per lei, invitandola a guardare avanti e a non lasciarsi abbattere da un uomo che non ha saputo apprezzarla. Qualche giorno fa, Ida è tornata sui social, non nascondendo una certa delusione per come è terminato il suo trono. Alle parole della Platano, Gemma Galgani ha replicato con queste parole:

"Cara Ida nei tuoi giorni più difficili, ho avvertito in Studio il tuo stato d'animo e non immagini quanto fossi dispiaciuta per le situazioni che stavi affrontando ! So quanto sia difficile sentirsi privati del proprio sogno! Spero che tu possa trovare la serenità e ricorda sempre che la vita riserva sorprese meravigliose. Non perdere mai la tua forza interiore. Continua a crederci perché troverai l'amore che meriti e di questo ne sono certa. Affettuosamente tua Gemma! "

