Uomini e Donne, il padre di Brando Ephikrian commenta la scelta del figlio con una storia su Instagram

Gossip TV

Le Anticipazioni di Uomini e Donne hanno svelato che Brando Ephikrian ha finalmente scelto chi, tra Raffaella e Beatriz, sarà la sua compagna. Inaspettatamente anche suo padre ha commentato la sua scelta su Instagram.

Ieri, martedì 12 marzo, si è conclusa la seconda registrazione settimanale di Uomini e Donne e, come svelato dalle Anticipazioni, il tronista Brando Ephikrian ha fatto la sua scelta.

Uomini e Donne, Brando Ephikrian ha scelto: arriva il commento del padre con una storia su Ig

Il trono classico ha visto Brando e le sue corteggiatrici, Beatriz D'Orsi e Raffaella Scuotto, proseguire nel loro percorso per 7 mesi. Nonostante un'apparente preferenza iniziale per Beatriz, il tronista trevigiano non sembrava in grado di prendere la sua decisione. Nell'ultima puntata del dating show in onda su Canale5 condotto da Maria De Filippi, il trono di Brando si è trasformato in un autentico circo. Prima, Raffaella ha deciso di andarsene, poi anche il tronista, dopo una lite con Barbara e Beatriz, ha lasciato lo studio infuriato e, infine, anche Beatriz ha abbandonato la trasmissione.

Nelle prossime puntate vedremo che Brando non sarà ancora in grado di arrivare a una decisione definitiva, tanto che, durante la scelta programmata, chiederà di sospendere tutto e prendersi qualche giorno di pausa. Il tronista, dopo aver portato in esterna un'ultima volta le due corteggiatrici, nella registrazione di ieri sera, ha finalmente deciso. Le anticipazioni su Uomini e Donne, diffuse da Lorenzo Pugnaloni, hanno svelato che la sua scelta è ricaduta su Raffaella Scuotto e che, smentendo anche le paure della ragazza, il tronista ha dichiarato che l'ha scelta con il cuore e non la testa.

Al momento, la puntata sulla scelta di Brando non è andata ancora in onda e, secondo le direttive della redazione del programma, di solito, i protagonisti del trono non possono anticipare nulla sui social. Tuttavia, il padre di Brando Ephikrian ha deciso di contravvenire a queste indicazioni e ha pubblicato una storia Ig, commentando la scelta del figlio. Dalle sue parole è evidente che Gianluca Ephikrian approva decisamente la scelta di Raffaella come compagna di Brando, visto che ha rivolto alla coppia i suoi migliori auguri:

"Vi auguro tutta la felicità del mondo"

Il padre di Brando che se ne frega della redazione e fa spoiler 🤣 #uominiedonne pic.twitter.com/OcI0HQ3pew — Mary (@Annie___J) March 12, 2024

Scopri le ultime news su Uomini e Donne