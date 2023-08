Uomini e Donne, il nuovo tronista Cristian Forti replica alle accuse e chiarisce la sua situazione sentimentale

Gossip TV

Il nuovo tronista di Uomini e Donne sbotta sui social: "Sono single, sul trono ci sono io".

Dopo Brando, anche Cristian Forti è finito al centro delle polemiche per alcune segnalazioni riguardanti la sua situazione sentimentale. A chiarire il tutto ci ha pensato il nuovo tronista di Uomini e Donne che, tramite un post sui social, ha raccontato come stanno realmente le cose con la sua ex fidanzata.

Cristian Forti è fidanzato? Il nuovo tronista racconta la verità

Cristian Forti ha deciso di intervenire sui social per replicare alle indiscrezioni secondo le quali avrebbe accettato di partecipare alla prossima stagione di Uomini e Donne sebbene sia fidanzato. Le indiscrezioni circolate sui social in questi giorni non sono per niente piaciute al nuovo tronista, che ha pubblicato un post per spiegare bene la realtà dei fatti:

Per partecipare a Uomini e Donne sia come corteggiatore che come tronista bisogna essere single e io lo sono. Ho visto foto sul web di me e la mia ex ragazza con i volti oscurati. Io quella foto ce l’ho così come l’ha anche la mia ex. È una foto fatta a Lampedusa. Una vacanza comprata e quindi pagata ancora quando stavamo insieme...

Leggi anche Brando nella bufera, ecco perché

E ancora:

Né io né lei siamo milionari e quindi nessuno dei due ha rinunciato. Tra me e la mia ex fidanzata c’è stato soltanto un bacio a stampo durante un’escursione. Detto questo lei è la mia ex e io il suo ex e seduto sul trono ci sono io e sono single. Io e la mia ex ci siamo lasciati i primi di aprile (2023), e la vacanza è stata comprata e pagata a febbraio (2023).

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.