Uomini e Donne, bufera su Brando, il nuovo tronista: spunta una foto con la presunta fidanzata!

In questi giorni sono stati svelati i prossimi tronisti di Uomini e Donne e su uno di loro, Brando, è già spuntata una segnalazione. Vediamo insieme cosa sappiamo!

Tra poche settimane ritornerà il consueto appuntamento con Uomini e Donne, il dating show di Canale5 condotto da Maria De Filippi e pochi giorni fa sono stati presentati i nuovi tronisti. Su uno di loro, Brando, sono spuntate alcune segnalazioni: a quanto pare, il 22enne trevigiano sarebbe fidanzato.

Uomini e Donne, Brando è fidanzato? Spunta una foto con la presunta ragazza

Nel suo video di presentazione, Brando affermava di essere pronto a mettersi in gioco e trovare l'amore, ma secondo alcune segnalazioni il ragazzo sarebbe già impegnato. Dopo aver visto il suo video, infatti, molti fan del programma di Treviso, città in cui Brando vive, avrebbero scritto a diversi siti di gossip per riferire che il nuovo tronista potrebbe essere già fidanzato.

Della ragazza in questione è stato diffuso anche il nome, Alice Salvadori, la quale, tuttavia, è intervenuta con un messaggio sui social, poi cancellato, in cui affermava di essere solo un'amica e coinquilina di Brando, ma che tra loro non c'era altro. Ma nelle ultime ore, sembra sia spuntata anche una foto della coppia e di quello che pare essere il loro cane. A riportare la segnalazione è stato un utente anonimo che si è rivolto alla pagina Instagram Very Inutil People:

"Da circa due anni convivono a Quinto di Treviso, a casa di lei e da un anno hanno anche un cagnolino, Blu, era su tutte le loro storie prima che le togliessero"

La foto in questione raffigura Brando e la miseriosa Alice, con il loro cagnolino, sulla spiaggia e si tratterebbe di uno scatto dello scorso aprile.

