Uomini e Donne, il nuovo tronista Brando messo alle strette e "prossimamente silurato"?

E' bufera sul neo tronista di Uomini e Donne, già sotto accusa per alcune segnalazioni.

E' già bufera sul nuovo tronista di Uomini e Donne, il 22enne originario di Treviso, Brando, in seguito ad alcune segnalazioni giunte nei giorni scorsi. A poche ore dall’annuncio della sua partecipazione al dating show, sono iniziate a rumoreggiare indiscrezioni sul giovane che avrebbe già una fidanzata, il cui nome sarebbe Alice Salvadori.

Uomini e Donne, il tronista Brando "silurato" dopo le recenti segnalazioni?

"Questo era fidanzato fino a ieri con Alice, mettevano storie insieme e tutto quanto. Sono scioccata”, scrive un utente all'esperta di gossip Deianira Marzano che ha riportato le segnalazioni. "Però effettivamente lei lo taggava e invece lui no, forse non poteva far sapere che ci usciva ancora". Altri utenti, a conferma dell’indiscrezione, hanno contattato la pagina Instagram di Very Inutil People che ha prontamente riportato ulteriori rumors giunte sul tronista: "Lui è fidanzassimo. È della mia città: non posso dirti con estrema precisione come stanno le cose".

Alice, la presunta fidanzata del neo tronista, ha voluto replicare smentendo tutto. "Ci tengo a precisare e chiarire la situazione. Io e Brando abbiamo sempre avuto un bellissimo rapporto di amicizia, niente di più. Condividere un alloggio e convivere per motivi di lavoro non significa essere fidanzati”, ha scritto la ragazza su Instagram per poi rimuovere il contenuto.

In seguito quindi alle numerose segnalazioni, Brando, sembra che sia stato già messo alle strette ancora prima di cominciare la sua avventura del dating show di Maria De Filippi. Ecco cosa ha scritto ieri sempre la Marzano:

"Pare che Brando dopo le segnalazioni varie non sia nemmeno arrivato alle riapertura delle scuole. Si vocifera silurato, vabbè vedremo prossimamente."

