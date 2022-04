Uomini e Donne, il drammatico racconto dell’ex tronista: ''Sono corsa al pronto soccorso''

Gossip TV

Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne e volto del Grande Fratello Vip, fa un drammatico racconto sui social.

Sonia Lorenzini è volto noto di Uomini e Donne ma anche del Grande Fratello Vip, dove ha fatto conoscere un nuovo lato di sé. Amata e seguitissima sui social, Sonia ha lasciato tutti senza parole raccontando un episodio bruttissimo che l’ha vista protagonista ai fan di Instagram.

Uomini e Donne, paura per Sonia Lorenzini: come sta ora

Dopo aver vestito il ruolo di tronista di Uomini e Donne, la popolarità di Sonia Lorenzini è cresciuta a dismisura, amplificata dalla sua presenza nella casa del Grande Fratello Vip che le ha permesso di mostrarsi a 360°. Dopo le esperienze televisive, Sonia si è lanciata nel mondo dei social e ha incrementato la sua notorietà, finendo per essere seguita da tantissimi fan che la supportano e la seguono nel quotidiano. Proprio a loro, Lorenzini si è rivolta nelle ultime ore, raccontando di aver avuto un malore che l’ha portata a passare una delle nottate più difficili della sua vita.

“Ho passato una tra le notti più brutte della mia vita, tanto che sono dovuta andare al pronto soccorso perché ho pensato stessi morendo, nel vero senso della parola. Ho pensato stessi per avere un infarto. Ho cominciato ad avere il respiro pesante, mi formicolavano le mani, mi girava la testa […] Ma la cosa più brutta che ho sentito è stata la sensazione di avere il cuore in collasso e che fossi sul punto di morire, così da un momento all’altro”.

Sonia purtroppo ha avuto un forte attacco di panico e questa sensazione rimarrà indelebile per molto tempo, ma non per questo l’ex tronista vuole demordere e ha deciso di parlare apertamente del problema, proprio per ricevere e dare conforto a chi ne soffre.

