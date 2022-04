Uomini e Donne, Veronica Rimondi in imbarazzo: ''Me l’ha ciucciato''

Gossip TV

L’esterna tra la nuova tronista di Uomini e Donne e Fernando mette tutti in imbarazzo.

Veronica Rimondi ha intrapreso il percorso a Uomini e Donne con le idee chiare, scegliendo di concentrare la sua attenzione sul corteggiatore Fernando Picariello, che ha sollevato non pochi dubbi circa la sua onestà. Dopo l’ultima esterna, la tronista è in imbarazzo e stenta a credere a ciò che ha fatto Fernando.

Uomini e Donne, Fernando esagera con Veronica Rimondi

Fatto il suo ingresso nello studio di Uomini e Donne, Veronica Rimondi si sta dimostrando una tronista attenta e decisa. La giovane ferrarese ha notato sin da subito l’affascinante Fernando Picariello e ha deciso di portarlo in esterna una seconda volta, dopo aver indagato su alcuni dubbi, sollevati dal profilo Instagram del corteggiatore che sembra molto interessato a farsi notare sui social. Nel corso dell’appuntamento, Fernando ha tentato un approccio decisamente fisico, succhiando il dito della tronista per togliere della salsa caduta mentre i due erano intenti a cucinare. Veronica si è mostrata a disagio e in studio ha confidato di non aver apprezzato in gesto, poco in linea con la presentazione di ragazzo timido e chiuso che Fernando ha fatto di sé stesso appena pochi giorni prima.

“Ti sei definito una persona introversa, che fa fatica a lasciarsi andare. Una persona riservata, la seconda volta che vede una ragazza con cui non ha confidenza, le va a ciucciare il dito? […] "A me è sembrato un gesto costruito. Ti spiego, non sono una bigotta. Mi sembri poco naturale, che ci fossi stata io o un'altra sarebbe stata esattamente la stessa cosa. Secondo me tu pensi più a te stesso che a me. Quel gesto non ti è venuto spontaneo, lo avevi già deciso".

Lo sfogo della tronista non ha lasciato indifferente Fernando che si è affrettato a spiegare di aver fatto quel gesto inopportuno senza pensare troppo alle conseguenze. Il corteggiatore, inoltre, ha ammesso di non essere felice per l’esterna con Veronica poiché sente di non riuscire ad essere sé stesso, forse perché ancora troppo impacciato davanti alle telecamere. Maria De Filippi ha dato ragione alla tronista di Uomini e Donne e, mentre Riccardo Guarnieri ha baciato Gloria, Rimondi ha dichiarato che in un altro contesto avrebbe reagito con durezza e probabilmente non avrebbe neppure concluso l’appuntamento. Fernando riuscirà a far ricredere Veronica?

