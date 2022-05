Gossip TV

La nota dama bresciana di Uomini e Donne, Ida Platano, ospite in un noto talk show di Canale 5.

Non c'è alcun dubbio che tutta l'attenzione dell'attuale stagione di Uomini e Donne sia stata catalizzata dalle vicende sentimentali della bella dama bresciana del parterre dell'over, Ida Platano.

Uomini e Donne, Ida Platano, tutta la sua verità in un'intervista tv esclusiva: ecco quando e dove vederla

Dopo alcune frequentazioni durate brevi periodi con relative e palpali delusioni nel non riuscire a creare quell'intesa indimenticabile con il suo ex Riccardo Guarnieri, conosciuto proprio dello studio di Canale 5 e con il quale aveva in progetto di convolare a nozze, l'inaspettato ritorno in studio del cavaliere pugliese, ha nuovamente destabilizzato la Platano, rigettandola in un passato mai dimenticato del tutto.

Nelle ultime puntate, dopo un passo inaspettato del Guarnieri che l'ha invitata a cena dopo essersi commosso nell'ascoltare la loro canzone, la speranza di quello che sembrava forse un nuovo inizio è precipitata nel giro di pochi giorni e, dopo l'incontro, i due si sono ritrovati faccia a faccia ancora più distanti di prima.

Riccardo ha ribadito di non riuscire a trovare un dialogo con la sua ex e di non aver dimenticato il motivo per il quale si sono lasciati la prima volta. Il cavaliere pugliese, travolto dalle critiche per un atteggiamento contraddittorio e talvolta incoerente, ad oggi sembra lontano da Ida più di quanto sia mai stato. Nel corso del confronto, davanti alla sua ex tremante e in evidente crisi, ha anzi fatto presente che anni di lontananza non sono serviti a nulla, ritrovando quella donna che non è mai riuscito a comprenderlo.

Dall'ennesimo confronto, l'unica certezza è che Ida ne sia uscita nuovamente a pezzi, con la consapevolezza di essere ancora coinvolta senza però più poter coltivare alcuna speranza. La dama bresciana ha dichiarato pià volte di essere ormai certa che Riccardo non abbia mai provato davvero nulla per lei.

Tutta la verità della Platano sarà raccontata domani, sabato 28 maggio 2022, nel corso di un'intervista esclusiva a Verissimo, il talk show di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin.

Appuntamento alle 16.30 su Canale 5 con la prima intervista tv di Ida Platano in cui si metterà a nudo, pronta forse a rivivere il suo dolore ma senza aver timore di condividerlo e con la sua consueta voglia di rialzarsi nonostante tutto.

