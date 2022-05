Uomini e Donne, Ida Platano paparazzata mentre bacio un uomo

Gossip TV

La dama bresciana del trono over di Uomini e Donne, Ida Platano, avvistata in un locale a Brescia in dolce compagnia.

Nel corso delle ultime registrazioni di Uomini e Donne, ci sono stati alcuni risvolti (più o meno) inaspettati per l'ex coppia del trono over formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La dama bresciana infatti ha incalzato il suo ex fidanzato spronandolo a prendere una posizione più netta nei suoi confronti in quanto, secondo Ida, Riccardo non avrebbe avuto atteggiamenti da semplice amico.

Uomini e Donne, Ida Platano in dolce compagnia

Il cavaliere pugliese ha però ribadito di non (ri)provare dei sentimenti nei suoi confronti, lasciando la Platano, ancora una volta, con un pugno di mosche in mano. Almeno fino ad oggi. Dalle colleghe Isaechia infatti, è emersa segnalazione nei riguardi della dama che è stata paparazzata mentre bacio un altro uomo.

Ciao, si tratta di Ida, era in un locale a Brescia, si chiama Areadocks - si legge su Isaechia - Lui non l’ho visto bene, e non so se sia del parterre. Si baciavano tranquillamente davanti a tutti, senza problemi. Il locale era affollato, loro non si facevano problemi.

Non è chiaro se la nuova frequentazione di Ida sia un cavaliere giunto a corteggiarla nel dating show oppure un altro uomo che avuto modo di conoscere fuori dagli studi. Dal video che è emerso, non ci sono dubbi: è proprio la dama del trono over con un misterioso uomo con cui ha avuto atteggiamenti molto intimi senza aver avuto o sentire alcuna necessità di nascondersi. Nel corso dei prossimi appuntamenti con il dating show di Maria De Filippi, verrà probabilmente chiarito di chi si tratti. In ogni caso, sembra che Ida sia finalmente riuscita a lasciarsi andare e riaprire il suo cuore lontano da Riccardo.

