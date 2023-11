Uomini e Donne, Ida Platano mette in guardia i suoi corteggiatori: ''Ci sono cose che non mi piacciono''

Gossip TV

Ida Platano, nuova tronista di Uomini e Donne, parla della avventura nuova che l’attende e mette in guardia i suoi corteggiatori.

Ida Platano è tornata nello studio di Uomini e Donne nella veste di tronista, dividendo il pubblico tra chi è felice di trovarla nuovamente in studio e chi, invece, sperava di non vederla più. Ida ha conosciuto alcuni corteggiatori e ha un chiaro messaggio per loro, ecco cosa ha rivelato al magazine ufficiale del dating show di Maria De Filippi.

Ida Platano torna a Uomini e Donne con le idee chiare

Il pubblico di Uomini e Donne è rimasto molto sorpreso nello scoprire che Ida Platano sarebbe stata la nuova tronista in carica, e l’opinione dei telespettatori si è immediatamente divisiva tra chi, provando affetto per la dama bresciana, ha esultato scoprendolo e chi, invece, sperava proprio di non rivederla più in studio. Mentre le Anticipazioni ci rivelano che anche il suo ex Alessandro Vicinanza farà ritorno nel parterre maschile del trono over, una scelta scontata che ha fatto arricciare il naso ai fan, Ida si racconta e parla della nuova prospettiva che sta vivendo. Platano ha raccontato anche la reazione del figlio Samuele, ammettendo: “Mi ha dato la sua opinione:

“Mamma tu non puoi perché sei vecchia” (ride). Mi ha detto questo! Io dal canto mio gli ho spiegato che cambierà la situazione e in che cosa sono diverse le situazioni e dinamiche tra trono over e trono classico. Lui sicuramente mi vorrebbe sempre vedere felice, quindi alla fine ha aggiunto di stare attenta perché mi vuole vedere star bene […] Credo che mi seguirà anche se non assiduamente. Il suo parare per me conta… vedremo cosa dirà”.

Insomma, la chiave per il cuore di Ida passa per il figlioletto che per lei è il pilastro fondamentale della sua vita, dunque i corteggiatori dovranno tenere fortemente conto di questo aspetto. Per il momento, Ida ha conosciuto tre uomini decisamente interessanti con cui poter avviare una conoscenza, ma questa volta promette di non ricadere nei soliti errori e puntare all’amore per sempre.

“Ci sono delle cose che non mi piacciono, però è anche vero che se una persona mi piace veramente tanto posso passarci sopra. Poi alcuni aspetti si possono perfezionare con il tempo. L’unica cosa su cui veramente non transigo è mio figlio: se qualcuno vuole stare con me deve accettarlo […] Ho fatto degli sbagli e magari ne rifarò ancora. Questo perché quando si è innamorati si fanno degli errori e si ripetono quelli commessi in passato. Però una cosa l’ho capita e non la rifarò di certo: non rincorrerò più nessuno o mi strapperò i capelli”.

