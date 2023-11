Uomini e Donne: perché il ritorno di Alessandro Vicinanza è la mossa più scontata, alla quale nessuno sperava di assistere

Gossip TV

Alessandro Vicinanza torna a Uomini e Donne e non è di certo una sorpresa, ecco perché.

Alessandro Vicinanza torna a Uomini e Donne, e di certo non possiamo dire che proprio non ce lo aspettavamo. Da quando la redazione del dating show di Maria De Filippi ha deciso di promuovere a tronista Ida Platano, infatti, il pubblico sapeva che era solo questione di tempo prima che il suo ultimo ex tornasse a farsi vedere nello studio. Finale al quale, per quanto scontato, nessuno si augurava di dover assistere.

Uomini e Donne, Vicinanza torna in studio ma ce ne era davvero bisogno?

Da diversi anni si è delineata l’usanza della redazione di Uomini e Donne di puntare tutto sui personaggi che, per le loro travagliate storie d’amore, per le polemiche in studio o per il loro essere sopra le righe, attirano maggiormente la curiosità del pubblico di Canale 5. Uno stratagemma che, sebbene perdonabile dal punto di vista televisivo dato che “in amore e in guerra tutto è lecito”, sta iniziando a diventare davvero pesante per gli spettatori, stanchi e annoiati dalle stesse dinamiche che si ripetono senza sosta, stagione dopo stagione.

Quando Ida Platano è stata annunciata come nuova tronista, dopo la rottura con Alessandro Vicinanza che sarebbe avvenuta ricordiamo solo poche settimane prima, tutti si aspettavano che il cavaliere partenopeo tornasse in studio come un Giovanni Conversano qualunque. Quindi quando le Anticipazioni hanno confermato il ritorno di Alessandro a Uomini e Donne, nessuno ne è rimasto particolarmente scioccato quanto decisamente annoiato e infastidito. Sembra che Vicinanza abbia subito fatto la sua mossa, ballando al centro dello studio con Roberta Di Padua, e anche qui la scelta più scontata è stata condita con contorto di banalità dal cavaliere. Tra Alessandro e Roberta, infatti, c’è stato un breve flirt che aveva molto scosso la dama, ferita dal fatto di essere piantata in asso in breve tempo quando lui le ha preferito Ida.

E dunque, perché non riprendere proprio da questo triangolo amoroso, dal momento che alla Platano non sarà indifferente l’interesse che Alessandro mostrerà per la dama di Cassino? Anche qui, la banalità della prevedibilità ci accompagna nelle prossime puntate di Uomini e Donne. Come finirà? Gli epiloghi possibili sono due: Alessandro entrerà a far parte dei corteggiatori di Ida e la riconquisterà, festeggiando il loro amore sotto una cascata di petali rossi, così da permettere alla dama di Brescia di sfoggiare il suo abito con tanto di tag #giftedby; seconda opzione, che il triangolo si consumi per mesi, sino a maggio, quando Ida non sceglierà nessuno e così tutti rimandati a settembre, pronti per una nuova stagione di drammi. Insomma, questa proprio non ce la meritavamo.

