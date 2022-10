Uomini e Donne, Ida Platano lascia lo studio in lacrime: brutto crollo in diretta (VIDEO)

Gossip TV

Ida Platano si emoziona per un’esterna tra Federica Aversano e Federico, lasciando lo studio di Uomini e Donne dopo un’amara confessione.

Ida Platano si è resa protagonista di un colpo di scena che ha lasciato senza parole moltissimi fan di Uomini e Donne, questa volta non a causa di intrecci amorosi o discussioni in studio. Nel corso dell’ultima puntata andata in onda, la dama di Brescia ha avuto un vero e proprio crollo emotivo, ecco perché.

Uomini e Donne, lacrime amare per Ida Platano: cosa è successo?

Nel corso dell’ultima stagione di Uomini e Donne e poi ancora nella nuova in onda su Canale 5, Ida Platano fa discutere e divide il pubblico. Da una parte c’è chi crede alla voglia di innamorarsi della dama di Brescia, delusa da Riccardo Guarnieri e impossibilitata a rimettere insieme i pezzi del suo cuore; c’è anche chi, tuttavia, vede Ida come una donna profondamente incoerente, incapace di amare sé stessa e un pessimo esempio di donna in una relazione.

Nonostante le forti proteste, Ida continua il suo percorso a Uomini e Donne, dando una seconda possibilità ad Alessandro Vicinanza, smascherato senza pietà da Roberta Di Padua, e dichiarando di aver chiuso per sempre con Riccardo. Nel corso dell’ultima puntata del programma di Maria De Filippi andata in onda su Canale 5, Platano ha assistito commossa all’esterna tra la tronista Federica Aversano e il corteggiatore Federico: la dama non ha nascosto di rivedersi molto nella giovane partenopea, soprattutto per la sua storia di mamma single. Quando Federico ha regalato alla tronista un piccolo pensiero per il figlio Luciano, Ida è scoppiata a piangere disperata e non è riuscita a contenersi, allarmando tutti i presenti.

“Io apprezzo molto la delicatezza, il gesto. Parlo di cose mie del passato, mi aspettavo questi gesti in passato, quindi quando vedo questi gesti… Sono belli”.

Platano ha cercato di spiegare il motivo del suo crollo emotivo tra le lacrime, facendo intendere che la sua relazione passata non ha tenuto conto del suo essere madre, cosa che ancora oggi la ferisce molto. Approfittando della distrazione di tutti durante il ballo al centro della pista, Ida è fuggita immediatamente dietro le quinte per potersi sfogare in pace, seguita da Alessandro che ha voluto capire cosa fosse accaduto. Con l’ingresso di Riccardo si riprenderà questo discorso, dato che lo sfogo di Ida sembrava poter essere un’accusa la cavaliere pugliese?

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.