Uomini e Donne, Ida Platano insultata sui social: "Sei imbarazzante". La replica dell'ex tronista

Ida Platano è stata di nuovo presa di mira dagli haters sui social: ecco come ha replicato l'ex tronista di Uomini e Donne agli insulti!

Ida Platano è tra le protagoniste più note di Uomini e Donne: per diversi anni, infatti, è stata uno dei volti del parterre femminile del trono over e la sua permanenza nel programma di Canale5 condotto da Maria De Filippi le ha dato molta popolarità. Sui social, inoltre, Ida è seguitissima e spesso condivide con i followers aggiornamenti sulla sua vita quotidiana. Ma non mancano anche esperienze negative con gli haters e i loro insulti, ai quali, tuttavia, l'ex tronista risponde sempre con ironia.

Uomini e Donne, Ida Platano insultata dagli haters: "Stai sempre mezza nuda"

Di recente, Ida è stata nuovamente presa di mira dagli haters: sui social, infatti l'ex tronista del dating show ha pubblicato diversi messaggi che le sono stati inviati e nei quali veniva offesa dai soliti leoni da tastiera. I commenti più diffusi riguardavano le sue scelte di abbigliamento: a detta degli haters, infatti, l'ex volto di Uomini e Donne avrebbe l'abitudine di mostrarsi sui social sempre mezza nuda.

'Copriti i cape****, povero figlio, chissà con che disagio cresce' ha scritto un hater, seguito da un altro "suggerimento" 'ma sei senza reggiseno, si nota'. I commenti si sono sprecati dopo che Ida aveva pubblicato una sua foto con un outfit per allenarsi e che ne evidenziava le forme. Nonostate queste critiche ricevute, l'ex tronista ha risposto con la consueta ironia e la sua replica non si è fatta attendere.

Prima di andare a dormire, infatti, Ida ha pubblicato un suo scatto e ha aggiunto a corredo della foto come didascalia:

"Reggiseno indossato, buonanotte. Comunque, io mi metto il reggiseno solo quando vado a dormire"

Uomini e Donne, le ultime anticipazioni su Ida Platano: tornerà nel programma?

Mentre ariva la conferma che la nuova edizione di Uomini e Donne non inizierà prima di qualche settimana, lasciando ampio spazio a Temptation Island, dalle prime anticipazioni è stato possibile scoprire cosa succederà tra i vari protagonisti del dating show. Dalle registrazioni di fine agosto sono emersi i nomi dei nuovi tronisti: Michel Longobardi, Francesca Sorrentino, Alessio Pecorelli e la quarta tronista è stata svelata qualche giorno fa, si tratta di Martina De Ioannon.

Sui personaggi del trono over, invece, grande interesse c'era sia per Gemma Galgani, che ritornerà nel parterre femminile, ma anche per Ida Platano. La scorsa edizione, infatti, si è conclusa con il flop del suo trono: dopo la scoperta che le accuse rivolte a Mario Cusitore sulle sue frequentazioni al di fuori del programma erano vere, l'ex tronista si è vista costretta ad aprire gli occhi e ha deciso di allontanare lo speaker napoletano. Perdendo i suoi corteggiatori, il trono di Ida si è risolto in una nuvola di fumo e la parrucchiera bresciana è tornata a casa a mani vuote.

Dato che Mario Cusitore l'ha cercata più volte durante l'estate e si è poi presentato in trasmissione per un chiarimento nella prima registrazione, i fan si chiedevano se anche Ida sarebbe tornata e avrebbe accettato di rientrare nelle dinamiche del dating show. Stando alle ultime anticipazioni, però, sembra che per il momento Ida non tornerà in studio, anche se Maria De Filippi le ha ricordato che per lei la porta è sempre aperta

