Uomini e Donne, Ida Platano esausta di chi l'accusa di stare con Alessandro per questione economiche

Ida Platano: "Mi sono sempre mantenuta da sola! Non ho mai avuto bisogno di nessuno", l'ex dama del trono over di Uomini e Donne sbotta sui social.

La storia d'amore tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza procede a gonfie vele. La coppia, nata del dating show di Uomini e Donne, ha festeggiato di recente i primi sei mesi del loro amore e continua a testimoniare sui social i loro momenti vissuti insieme e i tanti viaggi romantici che hanno intrapreso di questi ultimi mesi.

Uomini e Donne, Ida Platano sbotta: "Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre"

L'ex dama e l'imprenditore campano, si sono concessi giorni di relax a Miami, una romantica visita a Parigi e ancora Firenze e luoghi incanti campani. Questo weekend, Ida e Alessandro si sono immortalati su una barca vicino alla costa amalfitana, trascorrendo ore spensierate e dedicandosi al più completo relax.

La coppia, ancora, oggi, divide il pubblico tra chi li sostiene incondizionatamente e crede del loro sentimento e chi, accusa, soprattutto Ida di stare con Alessandro per l'agiatezza economica dell'ex cavaliere

Oggi, l'ex dama, è tornata sui social per precisare, ancora una volta, che non ha bisogno di Alessandro per mantenersi economicamente e di non aver mai avuto bisogno di nessuno.

"Buongiorno belli miei, buon lunedì a tutti - ha esordito Ida su Instagram - Come state? Com’è iniziato questo lunedì per voi? Io mi sono svegliata benissimo. Ale è andato a lavorare. E io volevo iniziare un po’ così a parlare un attimo con voi, aprire una parentesi e chiuderla subito davvero. Mi sono anche stancata e annoiata di leggere alcuni commenti dopo mesi e mesi e mesi. Ma soprattutto di leggere chi scrive: “Tu stai insieme ad Alessandro solo per… No! No! E No! Scordatevelo. Io mi sono sempre mantenuta da sola, da sempre e quindi non ho mai avuto bisogno di nessuno per fare determinate cose nella vita."

"Sto insieme ad Alessandro perché lo amo, da sempre - ha concluso - Altrimenti non lo avrei nemmeno scelto, non per interessi vari. Chiudiamo questa parentesi. Basta, comunque ogni tanto cambiate commenti altrimenti diventa anche una cosa annoiante."

