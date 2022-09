Uomini e Donne, Prima Puntata: Gemma Galgani conquista un nuovo spasimante (VIDEO)

Gossip TV

Scopriamo insieme cosa è successo nella prima puntata della nuova stagione di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5.

È tornato finalmente Uomini e Donne. Oggi, martedì 20 settembre 2022, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione del dating show di Canale 5. Gemma Galgani inizia la sua avventura scaricando un cavaliere e conquistando un nuovo e affascinante corteggiatore. In studio avviene un confronto acceso tra un inaspettato quadrilatero pericoloso, scatenato da Davide.

Uomini e Donne, Gemma Galgani torna alla carica

La prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne si apre sul racconto delle vacanze di Gemma Galgani, che si è concessa un bel po’ di esperienze rilassanti e divertenti durante l’estate, a differenza di Tina Cipollari che sottolinea, essendo mamma e in carriera, non ha avuto tempo di riposarsi. Gemma entra in studio più raggiante che mai e Tina non perde tempo ad attaccarla, mentre Maria De Filippi annuncia che la torinese ha intrapreso la conoscenza del cavaliere Giovanni durante l’estate, e vengono mostrate alcune immagini dei due protagonisti del Trono Over insieme.

I due opinionisti notano che Gemma non mostra particolare entusiasmo per il cavaliere e lei, dopo aver spiegato di aver dato un bacio molto appassionato a Giovanni, ha confermato di non aver sentito un trasporto e ha deciso di chiudere. Per Galgani c’è un nuovo cavaliere di origine francese, un imprenditore affascinante e più giovane che vuole corteggiarla. Come andrà a finire tra i due? Secondo Tina il cavaliere non è molto interessato dopo aver conosciuto la dama di persona.

Si passa a un intreccio pericoloso tra Laura, Catia, Sara e Davide. Prima della fine dell’ultima stagione, Daniela ha messo in guardia le colleghe e Laura, dopo aver continuato a frequentare Davide, ha capito che aveva ragione dal momento che il cavaliere non solo sentiva Catia di nascosto, non sapendo che lei era in contatto con Laura, ma anche la dama Sara Zilli. La toscana entra in studio e annuncia di essersi fidanzata con Davide, scatenando la reazione di Laura: la dama è furiosa perché ha detto più volte al cavaliere che si stava innamorando di lui e non si è sentita rispettata. Secondo Laura e Catia, infatti, è semplicemente un uomo che ha bisogno di attenzioni per accrescere il proprio ego.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.