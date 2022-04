Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza si ribella e distrugge Gianni Sperti: ''Sempliciotto''

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, durissimo scontro tra Alessandro Vicinanza e Gianni Sperti.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Pinuccia e Bruno confermano di volersi continuare a conoscere. Alessandro Vicinanza finisce nel mirino di Gianni Sperti e replica al vetriolo all’opinionista, che difende a spada tratta Ida Platano e accusa il cavaliere partenopeo di aver finto con la bresciana. Riccardo Guarnieri chiude con Gloria, dopo essersi scontrato con Armando Incarnato.

Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza implacabile: Tina esulta!

La puntata di Uomini e Donne si apre con l’ingresso in studio di Pinuccia, che riceve un regalo ironico da parte di Tina Cipollari accompagnato da un biglietto piuttosto crudele. Pinuccia, che si pensa sia protetta da Maria De Filippi, cerca una tregua con l’opinionista per poi parlare con Bruno, che ha iniziato a frequentare dopo l’addio ad Alessandro Rausa. Tra i due sembra stia procedendo bene, sebbene la conoscenza è agli esordi e Pinuccia conferma di aver superato la cotta per Alessandro. Dopo aver presentato una nuova dama per il cavaliere pugliese, Gianni Sperti fa notare che Ida Platano e Riccardo Guarnieri si guardano con estremo affetto e sentimento, suscitando le critiche di Tina che fa notare come la bresciana abbia parlato d’amore con Alessandro Vicinanza appena un paio di settimane prima. Gianni difende Ida, criticando il cavaliere partenopeo che a suo dire l’ha presa in giro, portandola a credere che ci potesse essere di più quando ha notato sin da subito un’altra donna nello studio, ovvero Federica Aversano. Sentendo le ennesime critiche dell’opinionista, Alessandro si infuria e accusa Gianni.

“Sempliciotto ci sarai tu e le tue frequentazioni. Devi essere imparziale, non puoi sempre lanciare accuse con parole pesanti. Il ragionamento è vergognoso e lo stai portando avanti tu, mi stai facendo tu un ritratto. Io le persone le conosco, sto parlando dell’inizio di un rapporto caro Gianni, io ci vado con i piedi di piombo e le relazioni non le inizi se non le conosci le persone, ma le hai mai iniziate tu le relazioni in vita tua?” .

Alessandro ha iniziato a conoscere Mariagrazia, che al momento è contenta per questa frequentazione, e Maria De Filippi annuncia che ci sono nuove ragazze per lui. Si passa poi a Riccardo Guarnieri che abbiamo lasciato alle prese con l’attrazione fisica nutrita per Gloria, con la quale è scatto un bacio. Scopriamo che, dopo la puntata, Armando Incarnato ha fermato Gloria per parlare, lanciando accuse piuttosto allusive alla loro relazione passata. In studio scoppia una discussione tra Armando e Riccardo, convinto che al cavaliere piaccia essere sempre al centro dell’attenzione. Guarnieri, poi, ammette che con Gloria tutto si risolve dal punto di vista fisico e crede che tra loro non potrà cambiare, dato che non è scattato quel qualcosa in più, lasciando la dama romana senza parole.

