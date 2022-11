Uomini e Donne, "Ida Platano è legata ancora al suo passato", la confessione dell'ex cavaliere

Gossip TV

L'ex cavaliere torinese del trono over di Uomini e Donne, Marcello Messina, è tornato a parlare della sua ex frequentazione nel dating show, la nota dama siciliana, Ida Platano: "Prova ad andare avanti ma...."

Uomini e Donne, "Ida Platano è ancora legata al suo passato", parla Marcello Messina

A MondoTv24, Messina si è detto convinto che la 40enne siciliana sia ancora legata al suo passato, nonostante la recente decisione di lasciare il programma insieme ad Alessandro Vicinanza.

"Ho seguito il programma in generale, per quanto riguarda il percorso di Ida vedo una persona che prova ad andare avanti…ma ancora legata al suo passato. Vedo da parte sua un “leggero” tentativo di scrollarsi di dosso questo rapporto (con Riccardo, ndr)."

Sulla possibilità che tra Ida e Alessandro il rapporto possa durare, l'ex cavaliere si è augurato di sì, manifestando inevitabilmente alcuni dubbi.

Parlando dell'uscita, molto discussa, tra Riccardo Guarnieri e Roberta Di Padua, Messina ha dichiarato, "Penso proprio che sia stato voluto per interesse personale" e sui litigi tra Ida e Roberta, "Alla base delle discussioni non ho visto sentimenti, ma competizione"

Di recente, Marcello, ha attaccato duramente Armando Incarnato, uno dei volti più popolari del dating show. Secondo l'ex cavaliere, Armando è interessato palesemente al contesto televisivo e non all'amore:

"Mi sembra palese che lui sia interessato ad altro.Secondo me devi essere predisposto a raggiungere un obiettivo. In più di dieci anni è impossibile che non si possa trovare una persona con cui tentare di vivere un qualcosa di vero e duraturo, se veramente lo si vuole. Nella vita di tutti i giorni i grandi amori iniziano e finiscono, ma devi almeno provarci. Mi sembra abbastanza lampante che in questo caso non ci sia la volontà. Ce n’è uno in particolare e io gli auguro di trovare l’amore, se solo lo volesse. Ma in realtà non lo vuole, mi sembra palese che lui sia interessato ad altro".

