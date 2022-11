Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una coppia... Ma rimangono in studio!

Gossip TV

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono una coppia ma continuano a rimanere ancorati nello studio di Uomini e Donne, senza la benedizione del pubblico di Canale 5.

Ida Platano ha deciso di dare una seconda occasione ad Alessandro Vicinanza e la relazione sembra funzionare a gonfie vele. In tanti, infatti, hanno fatto segnalazioni sulla coppia di Uomini e Donne, così come in tanti si chiedono: se stanno bene insieme, perché non se ne vanno? Ecco cosa succede.

Uomini e Donne, Ida e Alessandro prendono in giro tutti? Il dubbio

Il riavvicinamento tra Ida Platano e Alessandro Vicinanza ha fatto decisamente scalpore. La dama bresciana, tornata a Uomini e Donne con l’idea di chiudere per sempre i ponti con Riccardo Guarnieri e voltare pagina, è uscita a cena con Alessandro per poi ammettere di non provare per lui lo stesso trasporto dell’anno precedente. Il ritorno di Roberta Di Padua in studio, tuttavia, ha cambiato tutto: Vicinanza, messo alle strette, si è dichiarato innamorato di Ida dopo aver fatto rivelazioni e confessioni scioccanti alla dama di Cassino, mentre Platano ha deciso di concedere l’ennesima occasione ben felice di aver superato per una volta la rivale.

La situazione che si è creata nello studio del dating show di Canale 5 è al limite del surreale, dato che i sentimenti sembrano essere stati cancellati in favore di pubbliche ripicche, che finiscono poi per crollare quando i protagonisti di questo intreccio vengono messi davanti ai loro reali sentimenti. È il caso di Ida che, dopo aver sbandierato ai quattro venti di non provare più nulla per Guarnieri, ha perso la testa quando ha saputo che lui non solo era uscito a cena con Roberta, ma l’aveva anche baciata con trasporto. Così come lo stesso Riccardo, avvistato a Brescia, si è infuriato quando Ida ha più volte ribadito di averlo dimenticato e di preferirgli Alessandro. Insomma, gli spettatori di Uomini e Donne non sono felici per questo spettacolo che si sta consumando in studio, soprattutto alla luce delle ultime segnalazioni su Ida e Alessandro.

Sul web, infatti, ci si imbatte sempre più spesso in foto della coppia che passeggia, cena insieme o parte per poter trascorrere un weekend insieme. Insomma, è chiaro anche grazie alle Anticipazioni sulle registrazioni, che Ida e Alessandro si stiano frequentando e siano una coppia a tutti gli effetti e dunque i telespettatori protestano, chiedendosi: che ci fanno ancora in studio? Del resto è stato chiesto a coppie ben meno affiatate di lasciare il posto a nuovi ingressi, avendo trovato ormai l’anima gemella, mentre per Ida e Alessandro questa condizione non sembra valere. Mentre i fan sono in rivolta, Federica Aversano potrebbe meditare di lasciare per sempre il trono.

