Uomini e Donne, "Ida Platano e Alessandro Vicinanza si sono risentiti", l'indiscrezione

Ida Platano avrebbe risentito Alessandro Vicinanza dopo la conclusione del suo trono a Uomini e Donne.

Nella puntata odierna di Uomini e Donne, Ida Platano verrà a conoscenza della verità di Mario Cusitore che dopo giorni e giorni in cui ha negato che la segnalazione nei suoi riguardi fosse prova di fondamento, ammetterà di essere stato con una ragazza in un B&B, pur ribadendo che tra loro non è successo nulla.

Uomini e Donne, "Ida e Alessandro si sono risentiti dopo la fine del trono della Platano"

Oggi, Ida prenderà una decisone a malincuore: quella di eliminare Cusitore anche perché le segnalazioni giunte sullo speaker campano sono state tante e hanno caratterizzato il suo percorso nel dating show facendo peraltro fare molti passi indietro alla Platano. Il trono di quest'ultima prenderà una piega pressoché inevitabile anche dopo la decisione di Pierpaolo Siano di autoeliminarsi. Pierpaolo, infatti, ha affermato di essersi sentito sempre la seconda scelta e dunque anche se Ida lo avesse scelto, avrebbe risposto di no. Nelle ultime registrazioni della stagione, Ida farà ritorno nel programma solo una volta e insieme a Mario che ha confessato di averla cercata dopo tutte le vicende che lo hanno coinvolto ma che l'ex tronista non ne ha proprio voluto sapere. Nelle ultime ore, è circolato un nuovo rumors abbastanza sconvolgente che qualora avesse un riscontro porterebbe ad un epilogo davvero inaspettato. Stando a ciò che ha riportato l'esperta di gossip, Deianira Marzano, un’utente che conosce Alessandro Vicinanza ha svelato che il fiorista campano ed cavaliere dell'over avrebbe contattato Ida dopo aver abbandonato il trono. Ecco quanto scritto:

"Sono la cugina del marito del cognato di Ida Platano e ti posso dire che lei e Alessandro Vicinanza di sono sentiti più di una volta dopo che lei ha lasciato il programma. Tu pensi che potrebbe esserci la possibilità che ritornino insieme?"

"Pare che Ida e Alessandro si siano sentiti. Lui le ha scritto dopo la fine del programma! Ricominciamo" ha aggiunto Amedeo Venza. Vicinanza, come è noto, ha lasciato il programma insieme all'ex dama di Cassino, Roberta di Padua e di recente, intervistati a Uomini e Donne Magazine hanno confessato entrambi di essersi innamorati e che la loro storia, lontano dal dating show, ha preso una piega ancora migliore delle loro aspettative. "Sii è dimostrato una persona che si lascia andare, sia con i gesti che con le parole: con lui è tutti i giorni San Valentino. "Contro ogni pronostico, va tutto molto bene. Alessandro è un uomo presente, attento, mi fa sentire amata, desiderata. Ogni giorno mi dà certezze in più. Ero certa che Alessandro fosse così com'è"ha dichiaratol'ex dama di Cassino.

