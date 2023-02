Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza presto sposi? La foto sui social entusiasma i fan

Gossip TV

Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato Uomini e Donne da qualche mese e la loro storia sembra andare a gonfie vele. Che ci sia anche sentore di matrimonio nell'aria? Vediamo insieme cosa è successo.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza sono tra i protagonisti del trono over di Uomini e Donne più seguiti dai fan: dai primi approcci, fino alla decisione di uscire insieme dal dating show di Maria De Filippi, i fan hanno seguito ogni passo della nuova coppia del programma di Canale 5. E, ora, sembra che dopo la lunga vacanza a Miami, i due potrebbero essere pronti anche a un altro passo molto importante.

Uomini e Donne, matrimonio in arrivo per Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

A insospettire i fan è stata una foto pubblicata da Ida Platano nelle sue storie di Instagram: la parrucchiera è molto attiva sui social e spesso convide dettagli importanti della sua vita privata con i numerosi fan. Anche la storia con Alessandro Vicinanza è stata spesso mostrata, attraverso i dolci regali che si scambiavano o i momenti vissuti insieme tra loro due o con altri partecipanti del programma, come Gemma Galgani o Armando Incarnato.

Nelle storie di Instagrma, Ida ha pubblicato una foto che ha fatto drizzare le antenne del gossip e ha mandato i fan in visibilio: si possono vedere due fedi, con la scritta "lui e lei" e in sottofondo la canzone di Eros Ramazzotti Ti sposerò perché. Un'immagine che lascia poco spazio ai dubbi: si parla sicuramente di matrimonio. Ma i due promessi sposi possono essere davvero Ida Platano e Alessandro Vicinanza?

Non dovrebbe sorprendere, dopotutto, sempre nelle stories la coppia ha pubblicato una foto di loro due abbracciati e intenti a baciarsi, con tanto di dedica da parte dell'ex dama al suo cavaliere:"Mi lasci addosso dei sorrisi che io potrei andarci in giro e il cielo me li invidierebbe". La scelta di sposarsi arriverebbe a pochi mesi dalla loro uscita dal programma di Maria De Filippi, ma dato il profondo legame che li unisce non sarebbe poi così sorprendente. Dopo aver molto sofferto per Riccardo Guarnieri, Ida ha finalmente realizzato di dover andare avanti e ha deciso di chiudere quel capitolo, preferendo concentrarsi sull'amore per Alessandro Vicinanza. Quest'ultimo è stato legato a Roberta Di Padua, ma non ha mai nascosto la profonda ammirazione e passione che aveva per Ida.

Così, dopo un corteggiamento serrato, alla fine anche l'hai stylist ha compreso di essere innamorata di lui e hanno deciso di uscire insieme dal programma. E chissà che tra poco non sapremo anche di una data ufficiale per le nozze tra i due innamorati.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne