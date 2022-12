Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza presi d’assalto dai fan a Milano!

Gossip TV

La coppia formata da Ida Platano e Alessandro Vicinanza è sempre più popolare, pioggia di fan per i due ex protagonisti di Uomini e Donne.

Da quando Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno lasciato lo studio di Uomini e Donne per vivere lontano dalle telecamere il loro amore, il pubblico del dating show di Canale 5 è sempre più curioso riguardo questa coppia. I due ex protagonisti del trono over si sono trovati sommersi dai fan a Milano, e hanno deciso di condividere questo affetto su Instagram incappando in qualche critica.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza: un amore troppo social?

Il percorso di Ida Platano e Alessandro Vicinanza a Uomini e Donne è stato un continuo turbinio di emozioni. La dama bresciana, decisa a chiudere per sempre il capitolo Riccardo Guarnieri, ha vacillato vedendo il suo ex fidanzato ancora preso dal loro rapporto salvo poi rimanere folgorata dalla rivelazione di Vicinanza, frequentato qualche mese prima senza successo a causa delle idee poco chiare del salernitano, che si è detto innamorato di lei. Ida ha iniziato a uscire nuovamente con Alessandro, facendo infuriare non poco Roberta Di Padua che si è vista scaricata in fretta e furia dal cavaliere senza troppe cerimonie.

Un po’ avendo compreso di piacersi, un po’ per timore che le continue discussioni in studio potessero allontanarli, Ida e Alessandro hanno lasciato insieme il programma di Maria De Filippi, per la gioia dei loro detrattori felici di non doverli veder discutere ogni giorno in puntata. Certamente negli anni Ida non ha attirato su di sé una pubblicità positiva, mostrandosi spesso troppo presa dal rapporto con Riccardo, talvolta incoerente con lo stato d’animo mostrato in pubblico e quello che sui social le è servito a fare qualche piccola sponsorizzazione. Da quando hanno lasciato Uomini e Donne, a dispetto delle probabilità, Ida e Alessandro hanno trovato un grande appoggio, sommersi dai fan in pubblico come negli ultimi giorni trascorsi insieme a Milano.

La dama bresciana ha condiviso su Instagram diverse foto e video in compagnia dei sostenitori che l’hanno fermata in strada per poterla salutare e, inevitabilmente, è scoppiata la polemica. Alcuni utenti del web, infatti, hanno accusato Platano di voler vivere la sua love story come fosse una vera Vip, sottolineando di avere fan ovunque e mostrando le romantiche uscite a cena in luoghi costosi e glamour, altri di essersi montata la testa dopo l’ennesima intervista Verissimo. Nel frattempo, mentre Ida ignora e va avanti con Alessandro, Armando Incarnato sfiora la rissa a Uomini e Donne e si dice innamorato.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.