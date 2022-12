Uomini e Donne, Anticipazioni: Armando Incarnato sfiora la rissa e ammette di essere innamorato di…

Gossip TV

Nuova anticipazioni dallo studio di Uomini e Donne. Nelle registrazioni del dating show di Canale 5, Armando Incarnato ha sfiorato la rissa con il cavaliere che sta corteggiando Antonella Perini.

Clamorose Anticipazioni sulle registrazioni di Uomini e Donne che si sono tenute il 9 dicembre 2022. Oltre all’addio di Pinuccia, che sembra aver fatto infuriare definitivamente Maria De Filippi, nello studio del dating show di Canale 5 si è rischiata la rissa tra Armando Incarnato e il cavaliere Luca, reo di aver intrapreso una conoscenza con Antonella Pierini, per la quale il partenopeo ha confidato di provare un forte sentimento.

Uomini e Donne Anticipazioni, Armando Incarnato innamorato?

Le puntate di Uomini e Donne che andranno in onda tra dicembre e gennaio saranno cariche di sorprese, colpi di scena e decisioni assurde come quella di Maria De Filippi di allontanare per sempre Pinuccia. La dama di Vigevano ha perso il consenso della presentatrice mostrandosi possessiva ai limiti della razionalità nei confronti di Alessandro Rausa, anche quando il cavaliere pugliese ha chiesto una tregua. Dopo aver simulato un malore al centro dello studio, Pinuccia ha peggiorato al propria posizione nel programma e Maria sembra aver deciso di allontanarla per sempre. Ma le sorprese non sono finite qua.

Le nuove anticipazioni diffuse da Fanpage, infatti, riportano che in studio ci sarà un momento di estrema tensione tra Armando Incarnato e il cavaliere Luca. Quest’ultimo ha intrapreso la conoscenza di Antonella Pierini, ex tronista di Uomini e Donne tornata in studio nel parterre femminile del trono over, che era stata notata anche da Incarnato. Se il cavaliere partenopea sembrava in un primo momento pronto a chiudere la conoscenza senza troppe cerimonie, vedere Antonella con Luca deve aver risvegliato in lui un senso di possesso che l’ha spinto a commentare in modo velenoso la conoscenza tra i due. Luca, risentito, non si è fatto mettere i piedi in testa da Armando e si è sfiorata la rissa dopo un racconto shock del partenopeo, che è stato immediatamente interrotto e smascherato dalla presentatrice. Nonostante ciò, Armando ha continuato la sua crociata confidando di essere ancora molto preso da Antonella, l’unica che l’abbia realmente interessato, ed è così che si preannuncia un triangolo infiammato nelle prossime puntate di Uomini e Donne.

Nel frattempo, mentre Incarnato torna da Antonella nella speranza che lei gli conceda una seconda chance, Cristina continua a rifiutare nuovi pretendenti dicendosi ancora presa dalla conoscenza con Incarnato, il quale non fa una piega davanti a questa confessione romantica. Ennesima figuraccia per Mario, il cavaliere che ha preso in giro Gemma Galgani ed è stato smascherato in studio, che prova a chiedere scusa dalla dama torinese con una lettera e finisce per far infuriare De Filippi. La presentatrice consiglia a Mario di riflettere sul suo futuro in studio, facendo intendere al cavaliere che non ha intenzione di rivederlo dopo Natale.

