Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza pensano alla convivenza: ''Ci siamo trovati al momento giusto''

Gossip TV

Ida Platano e Alessandro Vicinanza parla della loro relazione lontano dalle telecamere di Uomini e Donne, ammettendo di aver pensato di trasferirsi insieme a Roma.

È lieto fine per Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo aver sopportato tantissime critiche nello studio di Uomini e Donne, essersi messi alla prova e aver riscoperto una complicità incredibile, la coppia ha lasciato lo studio e sta vivendo la relazione lontano dalle telecamere. Sembra che Ida sia pronta a far conoscere il figlio al nuovo fidanzato, mentre lui già progetta di comprare una casa insieme a Roma. Ecco cosa hanno raccontato Ida e Alessandro.

Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza al settimo cielo

Nello studio di Uomini e Donne, dopo tante lacrime versate, Ida Platano ha trovato finalmente l’amore? La dama bresciana ha deciso di concedere una seconda occasione ad Alessandro Vicinanza, colpita dalla sua confessione spiazzante a proposito dei forti sentimenti nutriti per lei. La decisione di Ida si è rivelata essere quella giusta, tanto da portarla a scegliere di lasciare lo studio del programma di Maria De Filippi con Alessandro. Mentre Roberta non si arrende e lancia nuove provocazioni a Ida, accusandola di non provare un reale sentimento e di averle portato via Alessandro per dispetto, la neo-coppia vive le prime emozioni lontano dalle telecamere e racconta tutto al settimanale ufficiale del dating show. Dopo aver raccontato di aver riflettuto entrambi di lasciare perché ormai certi dei propri sentimenti, Vicinanza ha ammesso:

“Io già prima della scelta mi sentivo il fidanzato di Ida, a lei lo avevo confessato, per questo i giorni trascorsi insieme post scelta sono stati per me una continuazione di qualcosa che c’era già. Usciti dallo studio abbiamo scelto di rimanere a Roma e di trascorrere subito una giornata insieme: è stato bellissimo […] In questa seconda fase della nostra conoscenza, a fare la differenza sono state le reciprocità, la voglia di stare insieme e la confidenza […] Credo che Ida i suoi fantasmi li abbia sconfitti mesi da. Probabilmente ci siamo ritrovati al momento giusto, nulla accade per caso”.

Ida ha confidato di aver trovato un uomo diverso in Alessandro, un uomo più maturo rispetto alla loro prima frequentazione, e lo dimostra anche il fatto che la distanza non sembra più essere un problema ad oggi, mentre prima aveva frenato l’intera relazione. I due fidanzati hanno ammesso di pensare alla convivenza, anche se non nel prossimo futuro, e che ad entrambi piacerebbe trasferirsi a Roma. Mentre manca ancora all’appello il primo “ti amo”, anche se è evidente dalle loro parole che entrambi sono presi e innamorati l’uno dall’altra, Platano ha ammesso di non aver ancora presentato in modo ufficiale Alessandro al figlio.

“Il giorno prima della scelta avevo detto a Samuele che probabilmente l’indomani sarei uscita dallo studio con Alessandro, e lui è stato felice per me: lui è sempre felice se mi vede contenta e serena. E so che Alessandro gli piace […] Hanno avuto un piccolo approccio a febbraio scorso. Non so quando li farò conoscere ufficialmente. È un incontro delicato, che va ponderato, ma sicuramente prossimamente accadrà”.

Scopri le ultime news su Uomini e Donne.