Uomini e Donne, Ida Platano e Alessandro Vicinanza a cena con Armando Incarnato: ecco cosa è successo

Come promesso nello studio di Uomini e Donne il giorno della loro scelta, Ida Platano e Alessandro Vicinanza hanno raggiunto Armando Incarnato a Napoli per una cena insieme.

Promessa mantenuta per Ida Platano e Alessandro Vicinanza. Dopo aver lasciato insieme Uomini e Donne, per la gioia dei loro sostenitori ma anche di chi non sopportava più di vederli discutere al centro dello studio, la coppia ha raggiunto Armando Incarnato a Napoli per andare poi tutti insieme a cena in un noto locale di Salerno.

Uomini e Donne, Ida e Alessandro lo hanno fatto con Armando!

Nello studio di Uomini e Donne è nata un’amicizia molto intensa tra Armando Incarnato e Ida Platano. Un rapporto che insospettito un po’ tutti, soprattutto quando il cavaliere partenopeo si è mostrato estremamente protettivo nei confronti della dama bresciana, anche quando lei si è detta interessata a riprendere la conoscenza con Alessandro Vicinanza. Per un lungo periodo il pubblico ha pensato che Armando stesse aspettando il momento giusto per dichiararsi a Ida ma, anche se fosse effettivamente stato così, la dama ha chiuso ogni porto dicendosi pronta a vivere la storia con Alessandro lontano dallo studio del dating show di Canale 5, sul quale Maria De Filippi ha preso una decisione viste le polemiche.

Prima di salutare tutti, tra un bacio appassionato e l’altro, Ida ha chiesto scusa ad Armando per aver dubitato della sua amicizia durante la querelle con Roberta Di Padua e lui, accettando le scuse, ha augurato alla coppia il meglio chiedendo loro di passare a trovarlo a Napoli. La promessa è stata mantenuta e Ida e Alessandro, che ha fatto una rivelazione sul rapporto tra le fidanzata e Armando, hanno deciso di raggiungere il cavaliere partenopeo per una cena a base di leccornie e abbondanti portate a Salerno.

Incarnato è apparso molto felice per la nuova coppia, ammettendo di essere sereno vedendo Ida sorridere così spensierata. Dal momento che molti spettatori hanno messo in dubbio il rapporto nel coso degli ultimi anni, Armando ha ribadito che l’amicizia tra uomo e donna esiste e che per lui vedere Ida serena è una cosa importante. Insomma, la cena è andata avanti senza intoppi e anche Alessandro, che nei video pubblicati sul profilo Instagram del collega è apparso stranamente taciturno, sembra essersi inserito in questo idilliaco quadretto.

