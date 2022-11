Uomini e Donne, Alessandro Vicinanza spiazza su Armando Incarnato: ''Ida Platano e lui sono…''

Gossip TV

Alessandro Vicinanza commenta così il gesto di Armando Incarnato durante il loro addio a Uomini e Donne.

La storia d’amore tra Alessandro Vicinanza e Ida Platano non ha convinto proprio tutti. Armando Incarnato, legato alla dama bresciana da una solida amicizia, si è detto contrario a questo rapporto, non fidandosi del collega partenopeo, e ha sofferto quando Ida ha ignorato i suoi dubbi. Nonostante qualche discussione, Armando ha deciso di imporre una tregua con Alessandro e lui ha commentato così quando accaduto nello studio di Uomini e Donne.

Uomini e Donne, Alessandro e Armando fanno pace: ma quanto durerà?

Armando Vicinanza e Ida Platano sono innamorati e felici dopo aver lasciato lo studio di Uomini e Donne. La coppia, raggiunta dal magazine ufficiale del dating show di Canale 5, ha confidato di aver progetti di convivenza a Roma e, nel frattempo, si vive giorno per giorno questo rapporto sempre più bello. Ida è al settimo cielo, non ricorda più i fantasmi del passato e grazie ad Alessandro è riuscito a riaprire il suo cuore all’amore. Il cavaliere partenopeo, invece, è felice per come la sua fidanzata lo stia aiutando ad arginare gli ostacoli quotidiani.

"L’unico timore che potrei avere è quello che mi ha frenato tempo fa, ossia la distanza in chilometri che ci divide. Stavolta però sto vivendo di petto e di cuore: Ida in merito mi sta dando tante sicurezze, quindi non ho più paura di niente”.

Ma l’amore tra Ida e Alessandro non è stato di certo visto di buon occhio da tutti. Oltre ai commenti velenosi di Roberta Di Padua, delusa per essere stata illusa e poi scaricata senza troppe cerimonie dal cavaliere, ci sono anche i dubbi di Armando Incarnato. Il partenopeo, grande amico di Ida, è da sempre sospettato di nutrire un interesse romantico per lei e, che sia così o meno, è sempre molto attento a chi le gravita attorno. Armando ha messo in guardia Platano, ma si è trovato a litigare con l’amica per questo motivo. Durante la scelta a Uomini e Donne, tuttavia, Incarnato ha fatto un gesto di rappacificazione che ha fatto molto piacere a Vicinanza.

“Non sono una persona che porta rancore: mi ha fatto piacere questo riavvicinamento perché Armando è una persona a cui Ida è molto legata, è un suo amico e in quanto tale io lo rispetto”.

Alessandro è felice per il gesto di Armando ma il pubblico del programma di Maria De Filippi continua ad essere scettico. Da diverso tempo, infatti, si mormora che Incarnato non torvi una donna adatta a lui perché segretamente innamorato di Ida, e l’ultimo sfogo su Instagram sembra essere proprio indirizzato a lei.

