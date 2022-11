Uomini e Donne divide il pubblico, la decisione di Maria De Filippi

Gossip TV

Uomini e Donne è uno dei programmi più fortunati di Maria De Filippi, che porta share stellare a Mediaset, ma il pubblico si dice stanco del format e la presentatrice corre ai ripari.

Da oltre un ventennio, Uomini e Donne è uno dei programmi di punta di Mediaset che, pur trasmettendo il format di Maria De Filippi nella fascia del day-time, raccoglie share che difficilmente viene battuto dai programmi in prima serata su Canale 5. Da qualche anno, tuttavia, il pubblico si mostra sempre più polemico nei confronti della presentatrice e del dating show, e De Filippi corre ai ripari.

Uomini e Donne, Maria De Filippi rivoluziona il programma?

Nel corso di un ventennio si sono alternati una quantità spropositata di tronisti, alcuni hanno avuto successo, altri sono finiti nel dimenticatoio così come alcuni volti del trono over che hanno deciso di lasciare il programma in coppia o come single, dopo tortuosi percorsi a favore di telecamere, ma Uomini e Donne non accenna a perdere il suo lustro. Il programma condotto da Maria De Filippi continua a macinare un successo dopo l’altro, come confermato i dati dello share che piazza il format a confronto con format di punta a cui viene dedicato l’intera prima serata su Canale 5. In questa stagione sono stati Ida Platano e Alessandro Vicinanza, che ha fatto una rivelazione su Armando Incarnato e la sua fidanzata, a dare spettacolo con il loro ritorno di fiamma.

Il cavaliere partenopeo ha mollato Roberta Di Padua, confessandosi innamorato della dama bresciana, la quale sembra aver finalmente chiuso la storia d’amore lunga, tormentata, e piena zeppa di strascichi con Riccardo Guarnieri, che è finito a letto con Gloria Nicoletti. Insomma, sebbene Uomini e Donne sia iniziato da pochi mesi, non sono mancati clamorosi colpi di scena che rimarranno nella storia del programma. Nonostante l’entusiasmo che testimoniano i numeri degli ascolti, facendo una breve ricerca su Twitter e sui social in generale scopriamo che il dating show di Maria De Filippi sta perdendo sempre più consensi.

Il pubblico è stanco di vedere sempre gli stessi volti nel parterre del trono over e non è soddisfatto dei tronisti, considerati sempre più boriosi e poco sinceri. La presentatrice, tuttavia, non è stata sorda alle richieste del pubblico e ha iniziato a concedere meno spazio a tutti coloro che gli spettatori non sopportavano più, arrivando anche a rimettere al suo posto Pinuccia - che per un lungo periodo è stata decisamente tra le sue partecipanti preferite - concedendo meno indulgenza all’amore fantasioso di Gemma Galgani per ogni uomo che la invita a prendere un aperitivi, e non facendo mancare ramanzine ai tronisti quando quest’ultimi si sono sentiti un po’ troppo regnanti e un po’ troppo poco umani. Questi piccoli cambiamenti sono stati notati e apprezzati ma basteranno a spegnere le polemiche?

CI TOGLIAMO IDA DAI COGLIONI PER QUALCHE SETTIMANAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA #uominiedonne pic.twitter.com/7lH2otNecg — 𝕍 𝕒 𝕝 𝕖 𝕟 𝕥 𝕚 𝕟 𝕤 𝕜 ª (@vale_enne) November 23, 2022

Armando vs Gianni

"SONO 10 ANNI CHE FAI L'OPINIONISTA E NON NE DICI UNA BUONA"



OH MY GOOOOOOOD#uominiedonne pic.twitter.com/mJkpZLnd1F — 🎄Boomerissima⛄ (@Boomerissima) November 22, 2022

