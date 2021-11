Uomini e Donne, Ida Platano: "Diego mi ha lasciata basita, non chiederò mai più a nessuno di uscire dallo studio con me"

Gossip TV

Ida rompe il silenzio dopo la rottura con Diego.

La storia nata nello studio di Uomini e Donne tra Ida Platano e Diego Tavani è giunta ufficialmente al capolinea. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show, la dama bresciana ha deciso di vuotare il sacco e spiegare una volta per tutte i motivi che l'hanno portata alla scelta, che purtroppo non ha avuto l’epilogo sperato.

È finita tra Ida Platano e Diego Tavani: le prime dichiarazioni della dama

"Giorno per giorno cerco di stare sempre meglio. Non è stato facile digerire quello che è accaduto" ha esordito così Ida al magazine di Uomini e Donne parlando della rottura con Diego "Ci sono stati momenti in cui sono stata molto male, ero davvero turbata ma ora quello che mi ripeto è che probabilmente era destino andasse così. Quello che volevo fare era dare a Diego una dimostrazione di ciò che sentivo, e scegliere di uscire con lui dal programma per me era il modo migliore per farlo".

La reazione di Diego alla decisione della dama di chiarire alcune cose con l'opinionista Tina Cipollari, ha posto fine sul nascere al loro futuro fuori dal programma: "Non mi sono pentita delle parole che ho detto a Tina: Diego sapeva, dalla sera prima, che avrei dovuto parlare con lei. Nel bene e nel male, dico e faccio sempre quello che sento. Non mi pento affatto, lo rifarei e se il mio confronto con Tina ha svelato i timori di Diego è perché le cose non capitano per caso".

E ancora: "Non riesco a comprendere Diego e men che mai il momento in cui ha deciso di fare un passo indietro. Non ci riesco perché ci sono state delle cose dette da parte sua e dei momenti in cui, quando eravamo soli, mi sembrava fin troppo sicuro di quello che voleva; quindi, arrivati a quel punto, mi è sembrata impossibile e surreale la sua reazione. Ero sbalordita, basita, Diego non sembrava neanche la stessa persona che aveva detto certe cose durante la nostra conoscenza".

La Platano ha infine concluso ammettendo: "Questa storia è stata talmente veloce e disastrosa che credo non chiederò mai più a nessuno di uscire dallo studio con me. Da oggi in poi, aspetterò che mi venga chiesto (ride), e anche se dovessi incontrare un giorno qualcuno fuori dovrà essere lui a chiedermi di fidanzarci. Non farò mai più un gesto così".

