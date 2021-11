Uomini e Donne, Anticipazioni: Marcello Messina ci ripensa?

Gossip TV

Marcello Messina lascerà davvero il parterre maschile del trono over di Uomini e Donne? Ecco le anticipazioni.

Dopo aver chiuso la frequentazione con Jessica Sarra, Marcello Messina ha comunicato a Maria De Filippi la sua intenzione di lasciare per sempre Uomini e Donne. Il pubblico, che si è affezionato al cavaliere del trono over, è rimasto molto deluso ma Marcello lascerà davvero il programma, o avrà un ripensamento?

Marcello Messina rimane a Uomini e Donne?

Marcello Messina è entrato subito nel cuore dei fan di Uomini e Donne, che l’hanno difeso a spada tratta sui social. Il cavaliere del trono over ha intrapreso la conoscenza di Ida Platano, per poi chiudere la frequentazione per mancanza di interesse. Nonostante Marcello pensi cose bellissima di Ida, infatti, non è scattata la scintilla e il cavaliere ha preferito allontanarsi, suscitando polemiche e l’ira della dama. Dopo una breve parentesi con Marika Geraci, Messina è rimasto incantato da Jessica Serra.

Tra i due è nata subito una bella complicità, che ha iniziato a sgretolarsi quando la dama ha capito che Marcello avrebbe voluto conoscere anche altre donne. Così, dopo una furiosa lite, il cavaliere ha chiuso anche con Jessica per poi annunciare a Maria De Filippi la sua intenzione di lasciare il programma. Una decisione che ha lasciato tutti di sasso, soprattutto i fan che lo hanno sostenuto sin dal primo momento.

Ma la decisione di Marcello sarà definitiva? Le Anticipazioni diffuse dalla pagina Instagram Uominiedonneclassicoeover rivelano che Messina, dopo aver ponderato a lungo sul suo destino a Uomini e Donne, deciderà di rimanere nel parterre maschile del trono over, per la gioia di Armando Incarnato che proprio non sopporta il collega.

