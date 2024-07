Uomini e Donne, Ida Platano criticata per le sue gambe: "Le copre sempre, caviglie a zamponi"

Gossip TV

L'ex dama del trono over e tronista di Uomini e Donne, Ida Platano ha voluto replicare ai commenti dispregiativi sulle sue gambe, dopo aver postato una foto in costume.

Uomini e Donne, Ida Platano presa di mira per il suo fisico, lei replica: "Siete incommentabili"

La 42enne bresciana (anche se originaria di Palermo) si sta godendo l'estate lontana dal dating show di Canale 5, dopo l'amaro epilogo del suo trono. Dopo anni in cui ha presenziato nel parterre dell'over animando il programma con due storie d'amore piuttosto travagliate una con l'ex cavaliere Riccardo Guarnieri e l'altra con Alessandro Vicinanza, Ida si è seduta sulla poltrona rossa più famosa della tv, diventando così la prima tronista del programma.

I buoni propositi c'erano tutti e l'ex dama desiderava davvero poter incontrare un nuovo amore e vivere quella tanto sognata fiaba d'amore con un lieto fine. Come è noto, tuttavia, le cose non sono andate come ha sperato e Ida si è ritrovata alle prese due corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano e con entrambi ha deciso di chiudere la conoscenza. Il percorso di Mario è stato caratterizzato da numerose segnalazioni l'ultima delle quali ha spinto la Platano ad eliminarlo non nascondendo una grande delusione. Con Pierpaolo, invece, la situazione è precipitata e lui sentendosi sempre messo da parte dinnanzi a Cusitore ha deciso di eliminarsi. La Platano ad abbandonare il trono tra le lacrime, senza l'epilogo sperato.

Di recente, l'ex dama ha dichiarato di voler trascorre qualche giorno di vacanza con la sua amica di sempre, Gemma Galgani e con il figlio Samuele. Ieri, Ida ha posato alcune foto in costume durante un weekend che ha trascorso a Savona e non sono mancate le critiche degli hater.

Alcuni utenti hanno infatti evidenziato che Ida si copre le gambe e ciò è stato oggetto di offese: “Le caviglie a zamponi le copre sempre” o “Lei ha i caviglioni, risaputo le gambe sono tutto un pezzo. Forse non l’hai mai vista la gamba nuda di Ida”.

L'ex tronista ha quindi postato nelle sue Ig Stories alcuni di questi commenti, aggiungendo "quanti messaggi così, siete incommentabili”, per poi precisare:

Voglio dirvi che le mie gambe, sia che vi piacciano o meno, sono così da sempre. Soffro di una patologia e tutti questi anni facendo il mio lavoro non mi hanno aiutata a migliorare la mia condizione. Se vi fa piacere e vi fa stare bene mettere il dito nella piaga fate pure, ma tanto non cambieranno, credetemi! Le gambe saranno sempre così, grosse.

