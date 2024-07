Uomini e Donne, Ida Platano su Temptation Island: "Risveglia ricordi passati, ma..."

Gossip TV

L'ex dama e tronista di Uomini e Donne, Ida Platano, ha svelato al magazine della trasmissione i suoi pensieri sulla nuova edizione di Temptation Island: un programma che per lei ha un significato importante...

In attesa di scoprire chi saranno i prossimi protagonisti del trono classico di Uomini e Donne e chi tra i personaggi del trono over ritornerà a settembre, l'ex tronista di questa edizione del dating show di Canale5, Ida Platano, ha svelato alla rivista ufficiale del programma i suoi programmi per l'estate, raccontando anche un piccolo retroscena su Temptation Island. Il docu-reality dei sentimenti è tornato in onda la scorsa settimana con una nuova edizione e per Ida è una trasmissione dal sapore dolce amaro, legata a una storia d'amore del passato che l'ha segnata a lungo: quella con Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Ida Platano su Temptation Island: "Risveglia ricordi, ma..."

Per Ida Platano, la trasmissione di Temptation Island avrà sempre un significato particolare: nel 2018 vi prese parte insieme all'ex cavaliere del trono over Riccardo Guarnieri, con cui avev intrapreso una relazione tempestosa e appassionata. La coppia aveva lasciato la trasmissione di Maria De Filippi per godersi la relazione che aveva deciso di vivere al di fuori delle telecamere. Entrambi avevano preso la decisione di mettere alla prova la loro storia partecipando al reality dei sentimenti.

E quell'esperienza li aveva segnati: Riccardo non aveva apprezzato la vicinanza di Ida con il single Davide, mentre l'ex dama lo aveva a sua volta accusato di fare il cascamorto con la tentatrice Stefanì. Nonostante l'amore tra i due abbia continuato ad ardere anche dopo la trasmissione, con Guarnieri che si era lasciato andare a un'appassionata dichiarazione d'amore verso la compagna, a distanza di poco tempo i due si sono lasciati, per poi ritrovarsi a Uomini e Donne.

In trasmissione, nell'edizione del 2022, Riccardo e Ida sembravano ancora avvertire quel magnetismo che li portava a cercarsi, anche se entrambi sembravano consapevoli di non poter essere felici insieme. Tra loro si era intromesso Alessandro Vicinanza, con cui Ida aveva deciso di lasciare il programma e aveva avuto un'intensa storia d'amore durata un anno. A sorpresa, a settembre 2023, Ida e Alessandro si sono lasciati, mentre Riccardo Guarnieri non è più tornato nel programma di Maria De Filippi, avendo trovato l'amore al di fuori degli studi Elios.

Per la dama, perciò, l'estate e Temptation Island conservano un ricordo particolare, che inevitabilmente la riportano indietro con i ricordi. Alla rivista ufficiale del programma, Ida ha dichiarato che anche quest'anno sequirà le vicende delle coppie che vi parteciperanno:

"Come tutti gli anni non perderò Temptation Island. Lo guardo da sola: è un momento mio. Risveglia dei ricordi passati, ma lo guardo sempre volentieri"

Uomini e Donne, Ida Platano dopo il flop con Mario Cusitore

La dama, dopo la fine della storia con Vicinanza, è tornata in trasmissione a sorpresa nel ruolo di tronista per trovare il vero amore. Tra i suoi corteggiatori a colpirla c'era stato Mario Cusitore, speaker napoletano di Radio Kiss Kiss, dal temperamento possessivo e passionale. Purtroppo però, l'interesse che Mario sembrava nutrire per Ida è stato messo subito in discussione quando su di lui sono iniziate ad arrivare delle segnalazioni.

Già nei primi mesi, è emerso che Mario chattava con altre donne sui social e con loro scambiava messaggi anche molto ardenti, dimostrando di non essere poi così preso dalla tronista. Dopo un periodo lontano dalla trasmissione, Ida aveva deciso di perdonarlo e di richiamarlo e lo speaker si era presentato in trasmissione con un tatuaggio per lei: il suo nome inciso sulla pelle, come simbolo di devozione e amore.

I rapporti tra i due non erano però mai stati totalmente idilliaci e, infine, era arrivata la batosta finale. Il b&b-gate: Mario Cusitore era stato visto con una donna bionda in un b&b e la segnalazione era stata riportata a Ida Platano. Nonostante Mario avesse provato a negare, accampando scuse e offrendo prove di innocenza mai davvero convincenti, alla fine, era emersa la verità.

Ida in un ultimo confronto lo aveva cacciato dallo studio e il suo trono si era concluso nella miseria, sebbene tutti le avessero ricordato che era meglio così, perché aveva finalmente compreso chi era davvero Mario. Quest'ultimo, negli scorsi mesi, aveva cercato di raggiungere l'ex tronista a Bescia, dove risiede, per poter parlare e avere un confronto, ma Ida era stata irremovibile nel non volerlo più rivedere.

Ora, l'ex tronista è pronta a godersi l'estate con il suo grande amore, il figlio Samuele e infatti ha rivelato di aver già prenotato una vacanza con suo figlio e vivrà anche un weekend con Gemma Galgani, sua grande amica e protagonista di Uomini e Donne:

"Un mese fa ho prenotato una vacanza estiva con mio figlio Samu, in un posto al mare dove siamo già stati. Mio figlio ci ha lasciato il cuore. Poi ho in preogramma un week-end sempre con lui e la mia amica Gemma. Vorrei fare anche un'altra cosa, ma non ho ancora le idee chiare sul posto."

