Uomini e Donne, Ida Platano caccia Mario Cusitore, la segnalazione è vera: "Vattene, mi hai sempre preso in giro!" [VIDEO]

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida Platano ha ricevuto la conferma che la segnalazione su Mario Cusitore è vera! La sua furia è implacabile e il corteggiatore viene cacciato dallo studio! Ecco cosa è successo!

Oggi, la nuova puntata di Uomini e Donne inizia dal trono classico: Maria De Filippi chiama in studio i due tronisti, Ida Platano e Daniele Paudice. Mentre quest'ultimo entra, la tronista si fa attendere. La conduttrice svela chi è la misteriosa donna spagnola con cui Mario Cusitore è stato visto nel b&b. Poi il corteggiatore entra e ammette di aver trascorso la notte nel b&b, provocando la furia di Ida Platano, che lo caccia! Il trono over vede Cristiano al centro studio con Asmaa e Giulia: volano stracci tra i tre!

Uomini e Donne, Ida Platano caccia Mario Cusitore, la segnalazione è vera: "Vattene, mi hai sempre preso in giro!"

Maria De Filippi riepiloga la questione della segnalazione su Mario Cusitore, avvistato mentre usciva da un b&b con una misteriosa donna bionda che parlava spagnolo. Dopo il riassunto della conduttrice, vengono mostrate le parole di Cusitore e di Pierpaolo Siano sulla situazione con Ida Platano: la tronista, infatti, si è rifiutata di tornare in puntata perché non si fida più di nessuno dei due. Nel video, Mario professa ancora la sua innocenza e dichiara che non è mai stato in quel b&b. Il corteggiatore ammette di essere deluso anche perché ha fatto soffrire Ida. Di altro tono è il video di Pierpaolo: il corteggiatore avellinese si sente dispiaciuto da ciò che sta succedendo e che detesta vedere Ida così confusa, ma che vorrebbe continuare a conoscerla per capire se lei ha ancora un interesse per lui.

La conduttrice del dating show di Canale5 continua a riepilogare la situazione: Mario continuava a sostenere che la misteriosa amica era italiana, ma non ha voluto mai dare il cognome. Maria De Filippi svela che su questa ragazza è arrivata una segnalazione: nome e cognome e si scopre che ha partecipato al programma. Poi, la conduttrice fa scendere il led e si vede uno spezzone di una puntata del 2022: la persona in questione è stata ospite a maggio 2022, per corteggiare Alessandro Vicinanza. La ragazza si chiama Melissa, viene da Milano e ha 25 anni. Gianni è allibito e commenta che Mario aveva cercato di non dare il cognome perché Melissa non voleva apparire in tv...Intanto Maria rivela che la redazione ha raggiunto Mario con queste informazioni e Mario ha confermato l'identità della ragazza.

La conduttrice fa entrare Ida Platano e la tronista è visibilmente furiosa e De Filippi svela che il corteggiatore ha mandato alcuni messaggi alla tronista, in cui professa tutto il suo amore, ma la tronista non crede più a nulla. Entra Mario e conferma che è stato nel b&b, ma dice che non è successo nulla tra lui e la ragazza. Gianni, Tina e Ida lo attaccano, perché dopo aver negato fino alla fine, ora il corteggiatore ammette di essere stato nel b&b. Ida gli urla in faccia che si è solo approfittato di lei e non ha fatto altro che mentirle: "Hai fatto schifo, dall'inizio alla fine". La tronista è un fiume in piena e rinfaccia al corteggiatore quanto l'abbia delusa e quando il corteggiatore chiede se deve andar via, Ida gli dice che è solo il minimo. Così, Mario saluta Maria De Filippi e va via, mentre Gianni e Tina rincarano la dose, dicendogli che ha fatto una pessima figura e che è stato veramente imbarazzante vedere questa scena. In attesa che Ida rientri, si passa al trono over.

Uomini e Donne, Cristiano campione di misoginia: l'intero studio lo asfalta!

Si siedono al centro studio Cristiano, Giulia e Asmaa. Il cavaliere ha deciso di chiudere con Giulia, perché dice che la dama è stata molto sfuggente e si è rifiutata di vederlo. Ma come sempre, il cavaliere non racconta tutta la verità e la dama gli rinfaccia che, in realtà, è tutta una sua strategia perché ha un certo interesse per Asmaa. Cristiano rinfaccia a Giulia di aver voluto conoscere altri uomini e di avergli rinfacciato di voler uscire con altre donne. Ma anche in questo caso Giulia gli ricorda che è stato lui a frequentare e baciare altre donne, mentre lei ha rifiutato tante avanches perché era interessato solo a lei.

Entra anche Serena che non saluta Cristiano e ne dice di tutti i colori al cavaliere: Cristiano, infatti, nelle puntate precedenti aveva fatto credere che Serena aveva forzato la loro vicinanza e il loro bacio e Serena non ha intenzione di subire in silenzio queste accuse. Ma oltre a Serena, il cavaliere subisce l'ira di Tina Cipollari che gli dà del rozzo e del cafone! Il cavaliere continua a giustificarsi, tirando anche in ballo che la dama non si è imbarazzata a mostrare un tatuaggio sulla coscia, perciò, non dovrebbe fare la pudica nel dire di essersi imbarazzata a sedersi sulle sue gambe. Maria De Filippi e Gianni Sperti vanno contro il cavaliere e l'opinionista lo attacca con violenza, dandogli del misogino.

La conduttrice riporta poi l'attenzione sull'ingresso di Asmaa tra le frequentazioni di Cristiano e chiede alla dama se è interessata e quando quest'utlima ammette di essere interessata a conoscerlo, Tina la attacca e le dice che forse dovrebbe aver cambiato idea dopo ciò che ha sentito in puntata. Alla fine, però, quando Cristiano commette alcuni scivoloni e Asmaa si sente presa in giro, decide di chiudere anche lei! E il cavaliere resta senza nessuna dama!

Scopri le ultime news su Uomini e Donne