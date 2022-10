Uomini e Donne, Ida Platano bacia Claudio: sospetti sulla dama

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Ida Platano bacia Claudio ma nessuno crede in questa relazione.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale 5, Gemma Galgani esce con Roberto e torna in studio sognante, per poi scoprire che lui sta frequentando e vuole continuare a frequentare altre due dame. Ida Platano esce con Claudio e scatta il bacio ma nessuno crede al fatto che la dama bresciana abbia smesso di pensare a Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, Ida Platano esce con Claudio e…

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con l’esterna tra Roberto e Gemma Galgani. La dama torinese aveva espresso il suo grande interesse per il nuovo cavaliere, rimanendo delusa quando ha scoperto che lui era già in contatto con Paola e Catia, e che l’avrebbe conosciuta senza rinunciare alle altre dame. Gemma ha ingoiato l’orgoglio e ha accettato di uscire con Roberto: la serata è andata bene, il cavaliere si è divertito con Galgani però ribadisce di non volerle dare l’esclusiva, suscitando l’ilarità di Tina Cipollari che crede che questo si rivelerà essere l’ennesimo buco nell’acqua.

Si passa poi a Ida Platano e Claudio che, dopo quindici giorni di conoscenza telefonica, sono usciti insieme e l’appuntamento è andato bene, culminato con un bacio passionale. Ida ribadisce di sentirsi molto attratta da Claudio, anche se al momento le sembra che si tratti solamente di piacere fisico e non di attrazione mentale. Gianni Sperti fa notare che Ida si mostra poco soddisfatta di questa conoscenza e insinua che sia colpa di Riccardo Guarnieri. La dama bresciana ammette che, sebbene per lei la storia sia chiusa per sempre, è ovvio che il capitolo non può chiudersi in fretta e furia. Ida non convince, nessuno crede che a lei sia passata l’infatuazione per Riccardo e non capiscono come possa uscire con altre persone, arrivando anche a baciarle.

Platano cerca di spiegarsi, ammettendo di aver provato per Riccardo amore sincero anche alla fine dell’ultima stagione, quando sperava di poter recuperare il rapporto e si è vista chiudere la porta in faccia, e di aver smesso dopo quanto accaduto riuscendo finalmente a voltare pagina. Claudio, nonostante tutti sospettino che la dama bresciana non sia ancora pronta, non si dà per vinto e conferma di volersi impegnare per farsi conoscere meglio.

