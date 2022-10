Uomini e Donne, Armando Incarnato tuona contro Roberta Di Padua: ''Usato per creare dinamiche con Riccardo Guarnieri''

Gossip TV

Armando Incarnato si sfoga, parlando dei suoi look sempre più estrosi e di alcuni volti di Uomini e Donne che l’hanno deluso.

Negli ultimi mesi, con i suoi look sempre diversi ed estrosi, Armando Incarnato ha fatto parlar di sé sui social ma anche nello studio di Uomini e Donne, dove è stato accusato di essere alla ricerca dell’attenzione dei riflettori. Il cavaliere partenopeo si è difeso, ammettendo poi di essere deluso nel profondo da Roberta Di Padua.

Uomini e Donne, Armando contro Roberta: l’amaro sfogo

Armando Incarnato è uno dei volti storici del Trono Over di Uomini e Donne, spesso al centro di pettegolezzi e discussioni feroci in studio, spesso criticato dal pubblico che non apprezza il suo modo di porsi soprattutto nella conoscenza con le donne. Recentemente, Armando si è trovato in forte contrasto con Riccardo Guarnieri, a causa dell’interesse per la dama Cristina, per poi dover spiegare perché ama cambiare continuamente look. I colpi di testa del cavaliere partenopeo, effettivamente, sono diventati virali sui social e lui, dopo aver ammesso di non aver gradito l’accusa di Tina Cipollari sulla sua volontà di cercare l’attenzione mediatica con i nuovi tagli di capelli, ha spiegato:

“Sono abituato a dare alle persone quello che vogliono. Mi sono sentito giudicato, a volte offeso, per come appaio. Così ho deciso di cambiare spesso look proprio per dare alla gente qualcosa di cui parlare, su cui ironizzare visto che si diverte tanto a farlo. In realtà con questi cambiamenti ho preso in giro chi mi giudica, provocandolo, senza che se ne accorgesse […] Il mio nuovo look con i capelli rasati quasi a zero è parte di un cambiamento più profondo. Vorrei modificare la parte più bella di me, quella che sa capire, perdonare e amare nonostante tutto. Sono stanco delle delusioni”.

Al magazine ufficiale del programma di Maria De Filippi, Armando ha confidato di star vivendo un momento molto particolare della sua vita, un momento di cambiamento soprattutto interiore che al momento non sente di poter condividere. Il cavaliere partenopeo ha lanciato una forte accusa ad alcuni colleghi di Uomini e Donne, criticandoli per non essere decisi e limpidi per poi ammettere la sua delusione più grande:

“Per me il rapporto Roberta è stato una delusione. Mi sono sentito usato per creare, quando si frequentavano, dinamiche con Riccardo e penso ad oggi che sia stata un’amicizia unilaterale la mia”.

