Uomini e Donne: Ida Platano bacia Alessandro, Diego Tavani geloso

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Ida e Alessandro passano una bellissima serata e scatta il bacio.

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda oggi su Canale5, Gemma Galgani cerca prove per la sua teoria: gli uomini non continuano a frequentarla per colpa degli interventi di Tina Cipollari. Nel frattempo, Ida Platano è uscita con Alessandro e i due si sono baciati. L'intervento di Diego Tavani, che si dice geloso di Ida, crea nuove polemiche.

Uomini e Donne: nuovo amore per Ida Platano?

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre sullo sfogo disperato di Gemma Galgani che, dopo ulteriori due di picche e le nuove critiche di Tina Cipollari, chiede alla redazione di poter parlare con i cavalieri per capire cosa c’è che non va in lei. Gemma vuole capire se gli uomini si allontano da lei per colpa degli attacchi di Tina, con la quale ha sfiorato la rissa, e molti di loro ammettono di sentirsi inibiti dalle liti tra la torinese e l’opinionista. “Mi sembra che io sono scomoda ma non per quello che sono, ma per quello che mi porto al seguito”, ha concluso Galgani. In studio, Tina si mostra molto infastidita dalle parole dei cavalieri mentre Gianni Sperti fa notare che tutti hanno risposto così perché non sono interessati a Gemma, altrimenti avrebbero superato qualsiasi crisi.

Per provare il fatto che è il comportamento di Gemma ad allontanare le persone, Tina ha portato un video super trash sulla dama, per dimostrare che tutto il romanticismo della Galgani non esiste. “Sono esibizioni che tu devi adeguare alla tua età. Tu parli di emozioni, sentimenti e poi ti metti in questo modo… Un uomo che viene qua dentro non ha un’idea così limpida di lei”, ha spiegato Cipollari. Dopo le ultime polemiche che l’hanno coinvolta, Ida Platano è uscita in esterna con il nuovo cavaliere sceso per corteggiarla. Alessandro è riuscito a coinvolgere la dama con la sua energia, spazzando via le preoccupazioni, facendole trascorrere una magnifica serata ed è scattato anche un bacio. Diego Tavani ha confessato di essere molto dispiaciuto perché non può negare che prova gelosia per Ida.

Nonostante le buone intenzioni della bresciana, Tina continua ad essere certa che Ida sia ancora troppo innamorata di Riccardo Guarnieri. “Uno dei problemi della nostra conoscenza, all’inizio, era che mi arrivavano tante segnalazioni su lei e Riccardo e le ho dovuto chiedere spiegazioni. Però lei mi ha spiegato tutto, e sono certa che lei ha tanto amore da dare”, ha ammesso Diego. La presentatrice ha notato che Alessandro è parecchio infastidito dal commento di Tavani, agitandosi sulla sedia al racconto del cavaliere romano. Inevitabilmente, l’intervento di Diego viene molto criticato in studio dal momento che tutti ricordano il rifiuto del cavaliere, che non ha voluto lasciare Uomini e Donne con Ida.

