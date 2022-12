Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri fa un gesto forte per Gloria Nicoletti poi la scarica di nuovo!

Gossip TV

Nella puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, è ancora tutto da stabilire tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti.

Nella nuova puntata di Uomini e Donne, in onda su Canale 5, Gemma Galgani rincara la dose contro Mario che viene attaccato da tutti e invitato da Maria De Filippi a lasciare lo studio. Per la dama torinese c'è un nuovo cavaliere, che non sembra convincere la torinese anche se lei vuole dargli una nuova possibilità. Tra Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti è ancora guerra dopo quello che è successo lontano dalle telecamere, mentre Roberta Di Padua viene accusata di essere ancora interessata al pugliese ma di non volerci riprovare per non raccogliere commenti negativi dal pubblico.

Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri combina un disastro

La nuova puntata di Uomini e Donne si apre con il confronto tra Gemma Galgani e Mario, il cavaliere che ha fatto infuriare la dama torinese parlando malissimo di lei e ammettendo di volerla frequentare per poter essere al centro dello studio, dunque avere rilevanza. Gemma è tornata con nuove accuse, avendo letto sui social di Mario un post equivoco che conferma la sua ipotesi sulla malafede del cavaliere, oltre ad essere zeppo di insulti rivolti a lei e ad Alessandro Rausa, colpevole di essere stato il testimone del raggiro di Mario. Sul post del cavaliere c’è scritto che Gemma e Alessandro si sono messi d’accordo per sfruttarlo e rimanere al centro dello studio, e Tina Cipollari diventa una furia chiedendo all’uomo di lasciare il programma dopo questa pagliacciata. Con estrema eleganza Maria De Filippi ribadisce il concetto e Mario accetta di lasciare lo studio.

Per Gemma, dopo questa arrabbiatura, c’è un nuovo cavaliere che certamente non corrisponde alla fascia d’età ricercata dalla torinese, la quale se ne infischia dei commenti e lo tiene alla sua corte. Si passa a Gloria Nicoletti e Roberta Di Padua legate, indirettamente, da Riccardo Guarnieri. La dama romana racconta di aver ricevuto un regalo da parte del cavaliere e aver deciso di accompagnarlo fino all’hotel per chiarire, anche se la conversazione è stata disastrosa. Riccardo decide di bloccare Gloria per poi contattarla su Instagram, ricevendo il rifiuto della romana che in quel momento era impegnata e aveva visto come lui ha parlato di lei durante la puntata in cui era assente. Gloria racconta di vedere strani movimenti sul telefono per giorni, per poi trovarsi Riccardo sotto casa senza preavviso con il nipotino. La romana ha ammesso di essere rimasta sorpresa ma di non aver cancellato i suoi impegni per lui nonostante il bel gesto di Riccardo, che le ha chiesto di riprendere un dialogo anche se non è innamorato e vuole ricominciare a frequentarla ma sentendosi libero.

Maria De Filippi svela che tra Riccardo e Roberta Di Padua c’è stata una dura discussione dopo la registrazione che sembra confermare che tra i due vi sia ancora un interesse. Roberta dichiara di non provare nulla per Guarnieri ma nessuno sembra credere ai due, soprattuto Armando Incarnato che accusa il pugliese di volersi approfittare di Gloria che esplode e ammette di sentirsi presa in giro. Infastidito dai commenti sul suo rapporto con il nipotino, Riccardo ammette di non provare nulla per Nicoletti, la quale invita il cavaliere a non contattarla mai più se pensa realmente questo.

