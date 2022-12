Uomini e Donne, Gloria Nicoletti punge Riccardo Guarnieri: ''Da lui vorrei chiarezza e decisione''

Gossip TV

Gloria Nicoletti, dama del trono over di Uomini e Donne, si trova in un momento critico della sua conoscenza con Riccardo Guarnieri. Ecco cosa vorrebbe dal cavaliere.

Nello studio di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri è alla ricerca dell’amore ma avrà veramente dimenticato Ida Platano? Il cavaliere pugliese è nei guai, non creduto dalla maggior parte del pubblico di Canale 5 e anche Gloria Nicoletti, la bella dama romana che sta frequentando Riccardo, vorrebbe da lui maggior chiarezza, almeno come regalo di Natale.

Uomini e Donne, Gloria Nicoletti fa una rivelazione su Riccardo Guarnieri

Da quando è tornato a far parte del parterre maschile del trono over di Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri si è fatto notare per la sua poca coerenza e per i suoi continui e repentini cambiamenti di pensiero. Il cavaliere pugliese ha teso un ramoscello d’ulivo alla ex fidanzata Ida Platano, facendo crede alla dama bresciana che per loro ci sarebbe stata speranza per un ritorno di fiamma, per poi rifiutarsi di baciarla e chiudere ogni prospettiva rosea dopo una cena insieme. Trascorsa l’estate, Riccardo è tornato a Uomini e Donne ammettendo di aver cercato Ida per un chiarimento, trovando davanti a sé un muro.

La dama non ha voluto avere più nulla a che fare con Guarnieri, e si è lasciata andare intrecciando una relazione romantica con Alessandro Vicinanza, con il quale ha lasciato lo studio del dating show di Canale 5. Inutile dire che Riccardo l’ha presa malissimo, furioso con Ida e scettico sul rapporto, al punto da far credere a tutti che avrebbe voluto che la dama tornasse da lui e che non sia riuscito a giocarsi bene le proprie carte a causa del suo carattere egocentrico e narcisista. Nel frattempo, sordo ai rimproveri, Guarnieri ha iniziato ad uscire con Gloria Nicoletti, facendo una rivelazione sulla dama, trascorrendo ben due serate con la romana e concludendo con un rapporto intimo i loro incontri.

Mentre Gloria è sinceramente presa dal pugliese, lui parla già di chiusura e si dice pronto a nuove conoscenze. Nonostante tutto, Gloria ha confidato al magazine di Uomini e Donne che è proprio da Riccardo che vorrebbe uno speciale regalo di Natale, lanciando una bella frecciatina al cavaliere.

“Vorrei fare un regalo a Gemma. Lei è molto carina con me e vorrei ricambiare questa sua dolcezza: vorrei regalare un amore grande e incondizionato, perché lei ci crede davvero […] Vorrei un regalo da Riccardo. Un regalo piccolo ma fatto con un certo spirito: l’importante è la chiarezza e la decisione”.

