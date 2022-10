Uomini e Donne, Gloria Nicoletti: "Ho rivalutato Armando, per Riccardo ho avuto un colpo di fulmine ma..."

Gossip TV

La dama Gloria Nicoletti parla del suo percorso nel parterre over al magazine di Uomini e Donne.

Gloria Nicoletti continua a seguire il suo sogno d'amore nel parterre di Uomini e Donne. Intervistata dal settimanale ufficiale del dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi, la bella dama romana ha chiarito la sua posizione nei confronti di Riccardo Guarnieri e Armando Incarnato.

La confessione di Gloria Nicoletti sui cavalieri di Uomini e Donne

Gloria Nicoletti ha rilasciato una nuova intervista al magazine di Uomini e Donne in cui ha parlato del suo percorso in studio e delle sue frequentazioni. Se su Riccardo Guarnieri ha rivelato di aver avuto un vero e proprio colpo di fulmine, su Armando Incarnato ha ammesso di essersi ricreduta proprio per il comportamento assunto da quest'ultimo in studio:

Per lui ho avuto un colpo di fulmine. Diversamente da quanto mi è finora successo nel programma, non ho trovato nulla che non andasse nemmeno sotto il mio consueto microscopio (ride). Adesso in studio, ogni tanto, ci capita di incrociare gli sguardi. Fisicamente mi piace sempre, è attraente, elegante… ma io sto cercando un uomo stabile che mi dia sicurezze. Non voglio accanto a me una persona infantile, lunatica o indecisa [...] All’inizio non pensavo che Riccardo fosse così: pensavo fosse serio, deciso, maturo oltre che bello. Io sono ancora fisicamente attratta da lui, ma, se continua a fare la spola tra Federica e Ida, è certamente difficile immaginare una relazione futura. Sospetto che lui pensi ancora troppo al passato. Diciamo che, visto che non mi ha mai fatto nulla di irreparabile, se fosse convincente accetterei di uscirci a cena, ma senza troppe aspettative.

Forse sono stata ingiusta con Armando… non ho voluto proseguire la nostra conoscenza perché non mi erano piaciuti i toni che aveva usato in studio per descrivere un avvicinamento nella nostra ultima uscita. Dal mio punto di vista, quello era stato un momento molto bello e pulito, mentre le sue parole hanno gettato una luce un po’ volgare su quello che era successo. Lui dopo mi ha chiesto scusa, ma io non gli ho dato modo di riprendere: si era presentato un nuovo corteggiatore per me e in quel momento ho preferito ricominciare da zero. Adesso, vedendolo parlare e comportarsi in studio, l’ho rivalutato molto. Poi certo, non ha perso il suo carattere, quello si ama o si odia (ride)! Però quello per me non è un ostacolo: quando l’amore è vero, ti porta ad amare a trecentosessanta gradi una persona, difetti compresi.

A ogni modo, Gloria sembra avere le idee ben chiare. La dama si augura di trovare finalmente il vero amore:

Mi auguro di innamorarmi totalmente! In passato ho conosciuto il vero amore e spero di ritrovarmi in quello “stato confusionale”. Per farlo, devo riuscire a essere meno severa con me stessa e con gli altri nelle relazioni, perché sono stanca di sentirmi sola… e devo aprirmi alle seconde possibilità.

