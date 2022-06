Uomini e Donne, Gloria Nicoletti e Fabio Antonucci al capolinea? Tutta la verità

Gossip TV

I due protagonisti del Trono Over di Uomini e Donne continuano a frequentarsi lontano dalle telecamere? Il cavaliere rompe il silenzio.

Fabio Antonucci e Gloria Nicoletti hanno intrapreso una frequentazione poche settimane prima della fine della stagione televisiva di Uomini e Donne, ma ad oggi i due non si sono mia mostrati insieme sui social. Colpa della discrezione della dama romana o del rapporto che non è mai decollato realmente? Fabio spiega come stanno le cose, poi torna a pungere Riccardo Guarnieri.

Uomini e Donne, è finita tra Fabio e Gloria? Il cavaliere tira in ballo Riccardo

Quando Riccardo Guarnieri ha fatto il suo grande ingresso nello studio di Uomini e Donne, comunicando la sua intenzione di tornare a far parte del parterre maschile del Trono Over, Gloria Nicoletti non ha potuto nascondere l’interesse per il cavaliere pugliese. Riccardo ha ricambiato, accettando di frequentare la romana per poi ammettere in studio di non provare nulla per lei, eccezione fatta per una grande attrazione fisica. Gloria non ha nascosto la delusione, scoppiando in lacrime poiché certa che con Riccardo potesse esserci qualcosa di ben più profondo, per poi voltare pagine con Fabio Antonucci. Il nuovo cavaliere non ha dato immediatamente la necessaria fiducia a Gloria, che ha chiesto informazione sul passato, sospettando che Fabio potesse pensare ancora alla sua ex.

Fortunatamente, Antonucci ha saputo dimostrare la propria sincerità e la relazione è andata avanti, non senza qualche alto e basso determinato anche dalle incursioni di Riccardo, deciso a riallacciare i rapporti con Gloria. Ora, a distanza di settimane dalla fine di Uomini e Donne, Fabio ha raccontato di aver interrotto i rapporti con Gloria, durante un’intervista con l’Opinionista Social.

“Ultimamente non ci siamo più visti, ci sono delle cose che vanno chiarite tra me e lei, è una bellissima persona, posso dire solamente belle parole su di lei […] C’è bisogno di un confronto. Ci sono state delle vicende che ci hanno allontanato […] C’è stata una mancanza di fiducia iniziale nei miei confronti da parte sua”.

Fabio sembra sinceramente dispiaciuto per l’epilogo della frequentazione con Gloria, e chissà che i due possano poi riprendere da dove hanno lasciato, una volta superata la crisi. Nel frattempo, il cavaliere non ha risparmiato nuove stoccate al rivale Guarnieri, accusandolo di essersi costruito un personaggio che, tuttavia, non è in grado di portare correttamente in scena, risultando così falso e ipocrita.

