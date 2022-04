Uomini e Donne, Giulio Raselli ha una nuova fiamma: ecco dove l’abbiamo già vista

Gossip TV

Giulio Raselli, ex tronista di Uomini e Donne, si è fidanzato con un’ex tentatrice di Temptation Island.

Giulia Raselli ha un nuovo amore? L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo l’addio a Giulia d’Urso che ha colto di sorpresa un po’ tutti, è stato pizzicato in atteggiamenti intimi con Carlotta Adacher, ex tentatrice di Temptation Island. Sembra che sia proprio lei la nuova fiamma di Raselli.

Uomini e Donne, una nuova donna nel cuore di Giulio Raselli

Salito al trono dopo essere stato la non-scelta di Giulia Cavaglia, Giulio Raselli ha lasciato lo studio di Uomini e Donne con Giulia d’Urso, formando una delle coppie che più hanno appassionato i fan del dating show di Canale5. I due hanno annunciato la rottura ormai diverso tempo fa, mostrandosi poi insieme come amici e confermando di aver trovato un giusto equilibrio sebbene la loro storia d’amore non abbia funzionato. Mentre sembra che Giulia sia tornata a frequentare Antonio Medugno, con il quale ha chiuso il flirt a causa dell’ingresso del tiktoker nella casa del Grande Fratello Vip, Raselli è stato pizzicato in compagnia di un volto noto di Canale5.

Stiamo parlando di Carlotta Adacher, tentatrice di Temptation Island, con la quale Giulio sembra essere parecchio in intimità. I due sono stati fotografati da Matteo Diamante in uno scatto eloquente, che li ritrae complici e vicini a bordo piscina durante una vacanza. Ad aumentare i dubbi sul fatto che Giulio e Carlotta possano fare coppia fissa ci ha pensato Deianira Marzano, che ha fatto notare come nell’ultima Ig Stories dell’ex tronista appaiono due gambe di donna che sembrano appartenere proprio a Carlotta. Al momento, nessuno dei due ha rotto il silenzio smentendo o confermando il flirt, ma sembra che vi siano tutti i presupposti per una seria frequentazione tra Raselli e Adacher.

