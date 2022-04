Grande Fratello Vip, Antonio Medugno pizzicato con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Gossip TV

Dopo il Grande Fratello Vip, Antonio Medugno torna a frequentare Giulia D’Urso, ex corteggiatrice di Uomini e Donne.

Novità in campo sentimentale per Antonio Medugno, concorrente della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Il tik toker è stato pizzicato con una note ex corteggiatrice di Uomini e Donne, con la quale si mormora ci fosse del tenero prima del suo ingresso a Cinecittà.

Grande Fratello Vip, Antonio Medugno ci riprova con Giulia D’Urso?

Antonio Medugno ha ricevuto tantissimi elogi per il suo percorso nella casa del Grande Fratello Vip, e sostegno da coloro che sono rimasti colpiti dalle confessioni spiazzanti sui problemi alimentari che ha dovuto affrontare con coraggio prima di varcare la porta rossa di Cinecittà. Antonio, tuttavia, è diventato oggetto di gossip anche per la sua vita sentimentale, soprattutto dopo un particolare avvicinamento con Delia Duran, durante la breve pausa che la showgirl aveva preso dal rapporto con il compagno Alex Belli, e dopo l’indiscrezione che lo voleva impegnato con Clarissa Selassié.

Poche settimane fa, Medugno è stato avvistato in compagnia di Rosa Di Grazia, ex ballerina di Amici ed ex fidanzata di Deddy, ma il gieffino si è affrettato a negare tra loro ci fosse del tenero. Sembra, infatti, che Antonio sia tornato alla corte di una nota ex corteggiatrice di Uomini e Donne, che avrebbe frequentato prima di doversi isolare in attesa dell’ingresso al Gf Vip. Stiamo parlando di Giulia D’Urso, la scelta di Giulio Raselli e una delle corteggiatrici che più è stata sostenuta dal pubblico del dating show di Canale5 grazie alla sua spontaneità e dolcezza. L’indiscrezione su Antonio e Giulia, non ancora confermata dai diretti interessati, è stata lanciata dalla pagina Veryinutilpeople che fa sapere:

“Una conoscente della ex corteggiatrice 26enne di Uomini e Donne ci ha confermato di averla vista la settimana scorsa a Milano, nel quartier Moscova, insieme a Medugno. I due passeggiavano mano nella mano e “sembravano in sintonia”. La stessa persona conosce anche Sofia Rattà e ci ha confermato la sua attuale love story con il centrocampista del Milan Alexis Saelemaekers. Ma non è tutto: questa ragazza ci ha anche confermato il flirt di quest’ultimo con la D’Urso e la lite tra le due ex amiche”.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip.