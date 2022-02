Uomini e Donne, Giuliana Manfroncelli: "Biagio Di Maro è un fuoco di paglia, voglio un uomo come Giorgio Manetti"

Gossip TV

La dama si racconta dopo la rottura con il cavaliere campano.

Giuliana Manfroncelli è una delle dame più chiacchierate del momento. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la protagonista del parterre over ha parlato della rottura con Biagio Di Maro e rivelato di voler trovare un uomo come Giorgio Manetti.

Giuliana Manfroncelli a ruota libera su Biagio Di Maro

Giuliana ha fatto un bilancio del suo percorso a Uomini e Donne rivelando i motivi che l'hanno spinta a prendere le distanze da Biagio: "L’avevo detto anche alla redazione: è proprio il tipo d’uomo che mi piace esteticamente ma non mi piace il suo percorso. E purtroppo mi sono resa conto che aveva ragione Elena (Scielzo, ndr) a definirlo fuoco di paglia, perché lui fa le stesse cose con tutte le donne con cui esce: dichiara subito grandi sentimenti, offre cene che poi rinfaccia e dedica persino le stesse canzoni! Biagio ha frequentato tutte (ride), non è una novità. Anche quello era un deterrente, non volevo essere una delle sue tante conquiste".

"Purtroppo tra me e Biagio non c’è né chimica né attrazione mentale, non condividiamo argomenti" ha continuato la dama del parterre over "E poi quando ti bacia sembra che ti voglia mangiare (ride), non mi piace quel tipo di passionalità eccessiva. Se c’è stato un cavaliere che mi ha colpita nelle passate edizioni del programma? Giorgio Manetti! È un bellissimo uomo, simpatico, dall’intelligenza incredibile… sì un tipo così mi piacerebbe proprio tanto!".

A proposito delle altre dame di Uomini e Donne, Giuliana ha rivelato: "Daniela mi piace molto come persona, a volte parla un po’ troppo come una professoressa ma secondo me è una donna sincera. Anche Sara mi piace, ha una bellissima personalità. Credo che siano entrambe donne che, malgrado una certa fragilità, sanno ciò che vogliono e non hanno intrapreso questo percorso solo per comparire in televisione. Sono certa che qualcun altro invece lo fa solo per le luci della ribalta".

