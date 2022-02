Uomini e Donne, Federica Aversano confessa: "Matteo mi manca sempre, Denise? Non potremmo mai essere amiche"

Gossip TV

Federica fa un bilancio del suo percorso a Uomini e Donne.

Federica Aversano è la bella corteggiatrice di Matteo Ranieri. Intervistata dal settimanale ufficiale di Uomini e Donne, la protagonista del trono classico ha fatto un bilancio del suo percorso con il tronista e rivelato il suo pensiero su Denise Mingiano.

Le prime dichiarazioni di Federica Aversano dopo il suo ritorno a Uomini e Donne

"Quando è lontano da me, Matteo mi manca sempre" ha esordito così Federica al magazine di Uomini e Donne parlando di Matteo "Non appena ho saputo che aveva espresso la possibilità di lasciare la trasmissione, il solo pensiero mi ha fatta saltare sulla sedia. Ho contattato immediatamente la redazione e sono voluta tornare in studio per fargli capire che a lui ci tengo davvero".

Per chi non lo sapesse, la bella corteggiatrice di Uomini e Donne aveva espresso la volontà di lasciare la trasmissione. A tal proposito, Federica ci ha tenuto a spiegare i motivi del suo comportamento: "È vero, ho pensato di chiudere. Questo perché ho vissuto l’ultimo mese in maniera molto particolare. Vedevo Matteo preso da un’altra persona, sentivo che non mi guardava più come prima. Nel mese precedente al mio ritorno l’ho sentito lontanissimo, cosa che ho palesato anche a lui, tanto da arrivare all’idea di andare via. [...] Matteo mi piace moltissimo. A oggi posso dire che ho fatto bene a restare".

Leggi anche La verità di Giorgio Manetti su Gemma e sul presunto flirt con l'ex di Paolo Brosio

"...penso sia una persona che 'pecca' di troppa bontà, che poi è anche parte della sua bellezza. Questa caratteristica, il suo essere troppo buono, un po’ mi infastidisce a onor del vero: quando, per fare la cosa che reputa più giusta, tende ad avvicinarsi ad altre persone" ha concluso Federica per poi lanciare una frecciata a Denise "io e lei non potremmo mai essere amiche".

Scopri le ultime news sui protagonisti del trono classico e trono over di Uomini e Donne.