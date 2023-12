Uomini e Donne, Giulia Cavaglià rivela: "Nessuna crisi con Federico, il Grande Fratello? Io entrerei"

Gossip TV

Giulia Cavaglià: da Uomini e Donne al Grande Fratello?

La relazione tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri prosegue al meglio. Ospiti dell’ultima puntata di Casa Chi, il format web del noto settimanale Chi, l'ex tronista e corteggiatrice di Uomini e Donne e l'ex protagonista di Masterchef hanno raccontato come è nata la loro storia d’amore e i loro progetti futuri.

Giulia Cavaglià al Gf?

Giulia Cavaglià e Federico Chimirri hanno rilasciato una lunga intervista a Casa Chi, il format web del settimanale condotto da Sophie Codegoni, in cui hanno rivelato come vanno le cose tra di loro. A prendere la parola per prima è stata l'ex protagonista di Uomini e Donne, che ha raccontato come si sono conosciuti:

Ci siamo conosciuti che io ero fidanzata con un altro ragazzo e lui con un’altra ragazza, quindi appena ci siamo conosciuti non abbiamo subito scoperto l’amore, poi ci siamo rincontrati dopo un paio di anni e da lì non ci siamo più sparati. Io andai a questa festa e lui non avendo una fissa dimora a Milano, perché andava e veniva da Formentera, alla fine si è fermato a vivere in quella che era casa mia, che poi è diventata casa nostra. Poi abbiamo coltivato la sua passione per la cucina e aperto un ristorante insieme. Quando ci frequentavamo e tornavamo dalla discoteca alle 3 del mattino e io gli dicevo che avevo fame si metteva a preparare la pasta fresca con uova e farina… Da lì abbiamo capito che la sua non era una passione, ma una vocazione che non aveva mai coltivato nel modo giusto e così l’ho quasi costretto a fare Masterchef perché lui sulla televisione era un po’ restio…

La Cavaglià ha poi commentato l’ipotesi di partecipare a Temptation Island o al Grande Fratello:

Noi stiamo bene, non stiamo attraversando nessuna crisi e non abbiamo nessuna intenzione di crearci problemi, anche perché siamo bravissimi a crearne [...] Entrare al Gf insieme? Sì perché no, andiamo a farci qualche settimana di vacanza lì. Io sono arrivata al punto di capire che se uno ha una coppia esposta è come se lo facessero in ogni caso entrambi, perché se uno entra, l’altro viene comunque tirato in causa. Però a me divertirebbe, io lo farei.

A farle eco Federico:

Io poi sono bravo a fare casini, quindi non voglio mettermi in queste situazioni [...] Chi è più geloso? All’inizio io, ma adesso lei. L’ultima scenata di gelosia è stata perché mi si è avvicinato a parlarmi un uomo. Se ha 15 anni, se ne ha 60, se è uomo o donna, è uguale per lei.

