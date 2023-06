Uomini e Donne: Giulia Cavaglià e Federico Chimirri avvistati insieme dopo la rottura

L'ex tronista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià, aveva annunciato, una decina di giorni fa, la fine della storia d'amore con l'e concorrente di Masterchef e ora proprietario di un ristorante a Milano, Federico Chimirri, dopo aver scoperto alcuni suoi tradimenti.

"Ho appena scoperto che il mio fidanzato mi tradisce. Quindi ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull'accaduto", ha scritto la Cavaglià su Instagram senza aggiungere ulteriori dettagli.

Anche Chimirri, pochi giorni dopo, aveva confermato la fine della storia con l'ex tronista:

"Sto attraversando un momento difficile e di tanta sofferenza. Non parlerò mai, il gossip non è una cosa che mi appartiene. Non sarei mai capace di fare del male, tanto meno alla persona che amo e con cui ho condiviso tanto tempo. Non mi interessa di cosa sia vero e cosa no. Quando una coppia si lascia non ci sono vincitori o perdenti. Non ci sono santi né carnefici ma ci sono solo persone che soffrono quindi vi prego di smetterla. Buon viaggio a me, tornerò presto e più forte."