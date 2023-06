Uomini e Donne, l'ex corteggiatore (e scelta) di Giulia Cavaglià, Manuel Galiano: "Se io facessi vedere degli screen.."

Gossip TV

L'ex volto di Uomini e Donne e scelta dell'ex tronista Giulia Cavaglià, si è tolto qualche sassolino dalle scarpe in merito al presunto tradimento di Federico Chimirri che la sua ex ha confessato sui social.

L'ex tronista di Uomini e Donne, Giulia Cavaglià su Instagram ha deciso di rendere pubblica la confessione di aver subito un tradimento da parte del fidanzato Federico Chimirri. "Ho appena scoperto che il mio ragazzo mi tradisce. Quindi sì, ci siamo lasciati. E gradirei non avere alcuna domanda sull’accaduto" ha scritto la Cavaglià, non aggiungendo ulteriori dettagli.

Uomini e Donne, Manuel Galiano svela un retroscena sulla storia tra Giulia Cavaglià e Federico Chimirri

Sulla questione è voluto intervenire (decisamente a gamba tesa) Manuel Galiano, l'ex corteggiatore che Giulia scelse alla conclusone del suo trono a Uomini e Donne nel 2019.

“Come al solito stai facendo massacrare l’ennesimo ragazzo per metterti in bella mostra. Quando ‘sta volta, se io facessi vedere degli screen, mi sa che da vittima diventeresti la carnefice“. ha scritto Manuel che su Twitter ha svelato altri retroscena, confessando di aver sentito direttamente Federico al quale pare abbia rivelato di aver avuto modo di risentire la Cavaglià che un anno fa lo avrebbe inviato in camera sua, nonostante fosse appunto fidanzata con Chimirri.

"Mi ha chiamato prima Federico e gliel’ho detto. Lui mi è sembrato affranto e lo capisco perché io ci sono passato. Me la sono vissuta male. Io sono stato massacrato per mesi per cose che non avevo fatto. Federico mi ha detto che lo stanno massacrando per cose che non aveva fatto. Io le ho detto che non è lui il cattivo ma lei. Lei è cosi, quando si stanca di qualcuno fa cosi, come ha fatto con me. Mi dispiace per Federico che è un bravo ragazzo, mi da fastidio che lei passa per una santa e santa non è."

L'ex corteggiatore ha poi continuato:

"La sua versione sarà che lui l’ha tradita, come quando io le avevo dimostrato con foto e video che non ero io quello della foto che passava e lei mi disse: “Non mi interessa, per me è cosi”. E’ lei che ha mollato lui e lei fa la vittima. Lei ci ha provato anni fa a entrare al Gf, ci vuole andare a tutti i costi. Io e Federico siamo amici, c’è rispetto reciproco e visto che potevo aiutarlo mi sono sentito di farlo. Io ho patito e quindi l’ho voluto aiutare."

"Lei è una stratega e secondo me sa che io ho quei messaggi quindi non dirà niente. Lei sa che esistono quei messaggi. Se lei dice che non è vero, io poi tiro fuori i messaggi."

